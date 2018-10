Das E-Bike betanken mit Strom vom Rathausdach

Seit Wochen ist sie schon unübersehbar, jetzt wurde sie offiziell in Betrieb genommen: die Ladestation für E-Bikes vor dem Laupheimer Rathaus.

Dabei handelt es sich um eine von insgesamt sechs Stationen, die die Volksbank Raiffeisenbank Laup- heim-Illertal anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens angeschafft und interessierten Kommunen zur Verfügung gestellt hat. Weitere Stationen stehen in Bihlafingen, Baustetten und Obersulmetingen sowie im Illertal in Berkheim und Kirchdorf.

„Wir haben uns beworben und sind froh, dass wir zum Zug gekommen sind“, sagte Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle am Dienstag bei der offiziellen Inbetriebnahme der Station vor dem Rathaus. „Der Standort ist ideal. Hier treffen sich viele Leute, und vielleicht können wir durch dieses Angebot das eine oder andere Auto aus der Innenstadt fernhalten.“

Ohnehin sei die E-Mobilität ein Thema, das die Stadt derzeit verstärkt angehe. „Da ist diese Säule ein schöner Baustein für unser Gesamtkonzept“, so Rechle. Hinzu komme, dass man sie mit 100 Prozent regenerativer Energie betreiben könne: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine Photovoltaikanlage auf dem Rathaus haben und die Ladestation direkt von dort mit Strom versorgen können.“

Dieter Ulrich, der Vorstandsvorsitzende der Bank, sprach ebenfalls von einer „guten Sache“. Jetzt sei zu wünschen „dass die Station auch von vielen genutzt wird“. Er hoffe, fügte er augenzwinkernd an, dass die Station verschont bleibt, wenn das Rathaus in ein bis zwei Jahren dem Bagger zum Opfer fallen sollte. Der OB beruhigte ihn: „Wir haben die Station so installiert, dass wir sie vorübergehend auch woanders platzieren können.“

So funktioniert die Ladestation für E-Bikes

Die Station besteht aus drei verschließbaren Ladeboxen mit jeweils zwei herkömmlichen Steckdosen. Wer eine Box nutzen möchte, öffnet sie mit dem in der Tür steckenden Schlüssel, schließt seinen Akku an (oder auch zwei) und wirft einen oder zwei Euro Pfand in ein Kästchen, wodurch sich die Tür verschließen und der Schlüssel abziehen lässt. Dasselbe Prinzip wie etwa bei manchen Kleiderschränken in Schwimmbädern.

Das Geld bekommt man automatisch zurück, wenn die Box mit dem Schlüssel wieder geöffnet wird. Der Service ist also komplett kostenlos. Und auch an E-Biker, deren Akku sich nicht vom Fahrrad abnehmen lässt, wurde gedacht: Die untere der drei Ladeboxen hat eine Aussparung, durch die sich das mit dem Fahrrad verbundene Ladekabel in die Box einführen und dort an die Steckdose anschließen lässt.