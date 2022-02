Das DRK Laupheim ehrt seinen ehemaligen Vorsitzenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Sie sind eine Stütze in unserer Rotkreuzgemeinschaft. Schon bei unserer ersten Begegnung ist da ein Funke übergesprungen. Diese Freude am Geben war auch für mich eine Inspiration.“ In einer spontanen Rede gratulierte der erste Vorsitzende Philip Graf Reuttner seinem Vorgänger. „Er war immer da, wenn man ihn brauchte, mit seiner Güte und für den Dienst am Anderen“.

Eine Delegation des DRK Ortsvereins war am Samstag, 26. Februar gekommen, um ihrem treuen Mitglied zu gratulieren. In einer Lobrede würdigte der stellvertretende Vorsitzende Reiner Barthold den Jubilar. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es .. das trifft besonders auch auf unseren Herbert zu“. Angstmann ist seit März 1995 beim DRK Laupheim und war von 1998 bis 2013 Vorsitzender des Ortsvereins. Bis heute ist er als Beisitzer im Vorstand tätig und viele kennen ihn in einer weiteren Funktion: Keine Blutspende ohne Herbert Angstmann.