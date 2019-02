Das Blumenmädchen Eliza berlinert

Ist Sprache ein Schlüssel für die gesellschaftliche Stellung eines Menschen? Das will der Sprachwissenschaftler Henry Higgins beweisen, indem er dem Blumenmädchen Eliza Doolittle Unterricht erteilt, an ihrer Aussprache und ihren Sprechmanieren feilt, auf dass sie bei einer Gartenparty feiner Leute als Herzogin durchgehe. George Bernard Shaws ebenso sozialkritische wie unterhaltsame Komödie hat die Theater-AG „Tag-Traum“ des Carl-Laemmle-Gymnasiums am Donnerstag in der CLG-Aula gespielt. Das Zuschauen war schieres Vergnügen.

„Entzückend ordinär“ findet Higgins Eliza, die aus einfachsten Verhältnissen kommt und spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen. Und sofort wird man eines genialen Kunstgriffs der Regisseure Didier Schniegel und Angelika Geiger gewahr: Sie lassen die „Lower-Class“-Londoner berlinern – das macht den Klassenunterschied auf höchst amüsante Weise deutlich. Wobei sich der vermeintlich so wohlerzogene Professor schnell als überheblicher Snob outet, der mit Schimpfwörtern keineswegs geizt und Eliza immer nur als Dressurobjekt behandelt und begreift. Das Mädchen freilich erweist sich als lern- und wandlungsfähig, zahlt es ihm sprachlich subtil heim und gewinnt Herzen. Am Ende wird Higgins von seinesgleichen scharf kritisiert. Dann müsse er halt seinen eigenen göttlichen Funken zünden, zürnt er. Und vermisst Eliza, die ihn verlässt, im nächsten Moment, wenn auch nur im gewohnten Rollenmuster: „Wo zum Teufel sind meine Pantoffeln?“

All das arbeiten die rund 30 Akteure auf der Bühne mit Spielfreude und Spielwitz heraus. Wir erfreuen uns an Higgins’ Freund Oberst Pickering (ein Ehrenmann), seiner resoluten Haushälterin, seiner Mutter, deren Herzenswärme er nicht erben durfte; an Elizas Vater Alfred Doolittle, einem unverhofft zu Reichtum gelangenden Müllkutscher, an schockierten Society-Damen und einem Dutzend erstklassig besetzter kleinerer Rollen. An dem von Martina Gruber-Pfohl geleiteten Mittel- und Oberstufenchor, der Songs aus dem Musical „My Fair Lady“ einstreut. Und am wunderbaren Einfall der Regie, Higgins’ Phonographen mit sieben Schauspielerinnen darzustellen. Sie mimen eine Maschine, die Emotionen zeigt und die kommentiert. Künstliche Intelligenz nennt man das heute.