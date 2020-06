Das Bier zum Heimatfest gibt’s auch 2020: Wie die Kronenbrauerei Laupheim die Corona-Krise meistert

Geschichte der Kronenbrauerei

Die Kronenbrauerei, inzwischen der einzige Bierproduzent in Laupheim, wurde im November 1753 gegründet. Damals verlieh Konstantin Freiherr von Welden Ludwig Eble das Braurecht. Das geschah anfangs noch im heutigen „Hotel Krone“; erst 1867 wurde der erste Brauereibau am Kirchberg errichtet. Braumeister Paul Eble (62) führt den Familienbetrieb in der achten Generation. Fest eingebunden ins Unternehmen sind seine Frau Ros- witha, sein Bruder Stefan und der Sohn Paul Eble junior. Der jährliche Ausstoß liegt bei 6500 Hektoliter Bier und 12 500 Hek- toliter alkoholfreien Getränken.