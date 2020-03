Bei einem Verkehrsunfall ist eine 23-Jährige am Montag leicht verletzt worden. Sie war auf der Straße von Ingerkingen in Richtung Obersulmetingen unterwegs – laut Polizei kam die Frau aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb im linken Straßengraben auf der Seite liegen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 15 000 Euro.