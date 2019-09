Das Alter ist eine Frage des Blickwinkels

Dass der Seniorennachmittag der Stadt noch immer ein beliebter Termin bei allen über 70-jährigen Senioren aus Laupheim und seinen Teilorten ist, zeigte sich am Samstagnachmittag. Schon kurz nach Öffnung der Herrenmahdhalle waren die Tische voll besetzt.

Auf die Damen und Herren wartete neben Kuchen, Vesper, Kaffee und sonstigen Getränken ein unterhaltsames Programm. Den Auftakt machte die Stadtkapelle unter Leitung von Rustam Keil mit etlichen bekannten und eingängigen Stücken. Später folgten eine Aufführung der Line-Dancer des SV Sulmetingen und ein humoriger Auftritt der Untersulmetinger Kabarett-Truppe WaDaWidd.

Mit viel Humor, Charme und um keinen flotten Spruch verlegen zeigte sich auch Hans-Peter (Morri) Rieger, der mit einigen Gedichten und Liedern zur Unterhaltung der älteren Damen und Herren beitrug. Schon seit über 30 Jahren sei der Seniorennachmittag ein fester Termin in seinem Kalender, meinte Morri. So ganz genau gezählt hätte er das nicht, und ab und zu hätte er sich auch gewünscht, einfach nur im Publikum zu sitzen. „Aber ich moderiere weiter, auch nächstes oder übernächstes Jahr“, versprach er.

Lange dabei ist auch der SV Sulmetingen, der schon seit drei Jahrzehnten die Bewirtung beim Seniorennachmittag übernimmt. Oberbürgermeister Gerold Rechle bedankte sich bei allen Organisatoren, Mitwirkenden und Helfern ganz herzlich.

Ein junger Hüpfer

Dass das Alter sehr oft nur eine Frage des Blickwinkels ist, werde in diesem Jahr ganz besonders deutlich, sagte Gerold Rechle. Mit zahlreichen Veranstaltungen sei das Jubiläumsjahr der Stadt Laupheim gefeiert worden. „Das ist durchaus ein stolzes Alter.“ Aber vergleiche man dieses Alter mit der ältesten Stadt Deutschlands, Kempten, welche schon im Jahr 18 nach Christus in einem Schriftstück des griechischen Geographen Strabon erwähnt worden sei, sähe die Sache ganz anders aus. Im Vergleich dazu sei die Stadt Laupheim ein junger Hüpfer.

„Aber auch wir können auf eine faszinierende und spannende Zeit zurückblicken“, resümierte der Oberbürgermeister. „Denn es sind nicht allein die Jahre, die das Leben ausmachen, es sind die Momente, die Erlebnisse und Begegnungen, welche die Jahre mit Leben füllen. Wer wüsste das besser als Sie, die sie in dieser Stadt oder ihren Ortsteilen aufgewachsen oder auch später nach Laupheim gekommen sind“, sagte er zu den Seniorinnen und Senioren.

Im Laufe der Jahre habe sich in Laupheim viel getan und vieles habe sich verändert, berichtete Rechle. „Aber egal, wie turbulent die vergangenen Jahre waren, wie viele Veränderungen es in der Stadt und in Ihrem Leben gegeben hat, eines ist gewiss: Laupheim ist Ihr Zuhause. Bleiben Sie gesund, fröhlich und fit, damit wir noch viele weitere Seniorennachmittage zusammen feiern können.“

Ein besonderes Verhältnis

Er habe heute keine Bibel dabei, sondern einen Artikel aus der Schwäbischen Zeitung, sagte Pfarrer Christian Keinath von der evangelischen Kirche. Nämlich den von der Demonstration gegen den menschengemachten Klimawandel, bei der Alt und Jung mitgewirkt haben. „Es hat mich begeistert, dass Junge und Ältere sich gemeinsam für eine gute Zukunft eingesetzt haben.“

Schon in der Bibel sei das Verhältnis von Alt und Jung ein spannendes Thema, so Keinath. Wissen werde an die nächste Generation weitergegeben und sorge so für ein soziales Miteinander der Menschen. „Denn wo ein Miteinander von Älteren und Jungen stattfindet, da wird Segen sein.“