Darum liegt Bienenzüchten in der Region im Trend

Der Garten von August Schaible in Baustetten ist ein verwunschenes Kleinod. Fernab von der Hektik des Alltags lässt es sich hier unter üppigen Weinreben in Ruhe verweilen. Einzig das emsige Summen von sechs Bienenvölkern unterbricht die Stille. August Schaible, Schriftführer des Bezirk-Imkervereins Laupheim, hat sich schon vor 25 Jahren mit Leib und Seele den Bienen verschrieben. Die Imkerei ist sein großes Hobby: Ruhig, ausdauernd und verantwortungsvoll begleitet der Imker seine Bienenvölker durch die Jahreszeiten – wobei der Begriff „Volk“ es nicht ganz genau trifft.

Bienen bilden als Einheit einen Superorganismus

„Ich spreche eigentlich nicht von dem Bienenvolk, ich verwende den Fachbegriff „der Bien“, merkt Schaible an. Der Bien bezeichnet ein Bienenvolk als eine Einheit und somit als Superorganismus. Keines der Tiere wäre allein überhaupt überlebensfähig. Nur in Gemeinschaft können Königin, Arbeiterinnen und Drohnen existieren. Steht beispielsweise wenig Futter zur Verfügung, wird dieses zu gleichen Teilen an alle verteilt. Niemals hungern nur einzelne Bienen. Kommt es tatsächlich zum Verhungern des Volks, sterben alle zusammen. „Das Zusammenwirken im Bien ist phänomenal und noch lange nicht bis ins Detail erforscht“, erklärt Schaible.

Die Imkerei liege aktuell voll im Trend und erfahre einen regelrechten Hype. Immer mehr junge Menschen, denen Natur und Umwelt am Herzen liegen, entdeckten das Imkern für sich. Sie besitzen oftmals nur zwei bis drei Bienenvölker und möchten aktiv etwas für den Erhalt der Arten tun. „Früher war das anders“, merkt Schaible an. „Imker waren da eher älter und vielleicht schon Ruheständler.“

Waldhonigernte fällt wegen Trockenheit schlecht aus

Freundliches Wetter ohne Kälteeinbrüche sorgte in diesem Frühjahr für eine gute Honigernte. Die langanhaltende Hitze in Verbindung mit der großen Trockenheit im Sommer ließ die Waldhonigtracht jedoch weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Neben dem Wetter beeinflussen weitere Faktoren den Erfolg einer Honigernte. Beispielsweise hat der Standort der Magazin-Beute, wie die künstliche Nisthöhlen für Honigbienen genannt werden, eine große Bedeutung.

Ein nach Osten gerichtetes Einflugloch lässt die Bienen morgens von der aufgehenden Sonne „wachküssen“ und soll sich positiv auf den Ertrag auswirken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich das Nahrungsangebot in der direkten Umgebung. Pflanzen, die nach und nach zum Blühen kommen und kontinuierlich Nektar liefern, sind unerlässlich.

Honig gilt als medizinisches Hausmittel gegen Schürfwunden

August Schaible isst seinen Honig am liebsten auf einem gebutterten Zopfbrot – ganz ohne Schnickschnack. Gerne erinnert er sich allerdings an einen alten Brauch zum Erntedankfest: „Da gab es Butternudeln!“ Das Rezept ist ganz einfach: Weiche Butter durch die Spätzlepresse drücken und mit flüssigem Honig übergießen. Fertig! „Diese cremige Mischung auf frischem Zopfbrot schmeckt köstlich“, versichert er.

Als reines Naturprodukt ist Honig sehr vielseitig und hat auch als medizinisches Hausmittel seine Berechtigung. Aufgebracht auf kleine Schürf- oder Brandwunden kann er zur Wundheilung beitragen. Im Zusammenwirken von Honig und Wundsekret entsteht Wasserstoffperoxid, welches desinfizierend wirkt. „Meine Kinder belächeln das und ich schwöre darauf“, so Schaible.

Damit Bienen auch weiterhin in unseren Gärten und Feldern, in Wiesen und Wäldern summen, braucht es laut Schaible blühende Beete, Böschungen, Ackerbegrenzungen und Haine. Auch ein weniger kritisches Auge auf Unkräuter helfe, Insekten das Überleben zu sichern. Menschen und Tiere könnten von einer intakteren Umwelt nur profitieren.