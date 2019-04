Dannielle De Andrea tritt im Laupheimer Schlosscafé auf

Der Stuttgarter Musiker Martin Meixner, gebürtiger Weißenhorner, bringt wieder einen Geheimtipp ins Laupheimer „Schlosscafé“. Am Freitag, 12. April, 20 Uhr, spielt dort die Australierin Dannielle De Andrea mit ihrem Mann und Gitarristen Kyle De Andrea. Auf einer kleinen Club-Tour stellt sie ihre beiden Alben „The Call“ und „My New Record“ vor.

Dannielle tourte und arbeitete schon mit Künstlern wie Joe Cocker, Tom Jones, Sting oder Ariane Grande. Durch ihre klassische Herangehensweise an das Songwriting und ihre außergewöhnliche Stimme hat sich Dannielle De Andrea einen Platz in der internationalen Musikszene verschafft. Sie war bereits in England, USA, Frankreich, Singapur und ihrem Geburtsland Australien in Solo-Shows zu hören.

Mit einem Auftritt bei den „Scary Pockets“ (USA) erreichte sie bei Youtube und in den sozialen Medien eine Million Views. Der Produzent Randy Jackson, ein ehemaliger Juror der Casting Show „American Idol”, sagt über sie: „Eine der besten australischen Sängerinnen, die es je gegeben hat.“

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Eintritt auf Hut-Basis, Plätze können persönlich im Schlosscafé oder auch per E-Mail an info@schlosscafe-laupheim.de reserviert werden.