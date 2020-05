Daniel Krais kehrt zum HRW zurück

Die Laupheimer Handballer starten in den kommenden Wochen trotz Einschränkungen durch Corona mit ihrer Vorbereitung auf die möglicherweise im Herbst beginnende Saison. Nach dem Saisonabbruch und der Wertung des Tabellenstands von Mitte März haben die Rot-Weißen ihr Saisonziel eingleisige Württembergliga erreicht, was einem Aufstieg gleichkommt. Ein Großteil der bisherigen Mannschaft wird weiter das rot-weiße Trikot tragen und die beiden Langzeitverletzten Robin Pohl und Luca Geiß werden auch wieder fit sein bis zum Herbst. Als Neuzugänge fest zugesagt haben mit Felix Frasch ein Linkshänder für die rechte Außenposition von der TSG Söflingen II und Daniel Krais, der von der TG Biberach zurückkehrt.

Der Rückraumspieler Daniel Krais war bereits in der Jugend für Laupheim aktiv und hatte im Aktivenbereich auch hineingeschnuppert. „In den letzten Jahren konnte ich viel Erfahrung in Biberach sammeln und fühle mich nun bereit, den Schritt in eine höhere Liga wagen zu können“ so der Spielmacher. „Ich freue mich auf den Verein, die Heimspiele vor voller Halle mit guter Stimmung, die Mannschaft und eine erfolgreiche Saison.“

Auch der 24-jährige Felix Frasch hat ähnliche Gründe für den Wechsel: „Ich freue mich Teil einer tollen jungen Mannschaft zu sein, die durch Kampfgeist den Sprung in die eingleisige Liga schaffen konnte. Die sportlichen Herausforderungen sind groß, aber gerade das hat mich gereizt.“

Entsprechend zufrieden ist Teammanager Sven Schröder über den Verlauf der Personalentwicklung: „Daniel Krais ist kein Unbekannter, im Rückraum vielseitig einsetzbar und er hat eine gute Verbindung zu Laupheim. Felix Frasch ist als Linkshänder wertvoll und uns aufgefallen in der Saison, als wir mit dem HRW II gegen die TSG II gespielt haben.“ Beide Spieler seien noch jung und hungrig. „Wir wollen Spieler aus Laupheim und der Region nachhaltig entwickeln. Der HRW ist die Mannschaft, die im Raum Oberschwaben die höchste Spielklasse hat und recht zentral gelegen ist. Das ist ein attraktives Gesamtpaket.“

Ziehen lassen müssen die Laupheimer aber Raphael Groß und Julian Nief. Sie sind zu ihrem Heimatverein Günzburg zurückgekehrt und werden dort mit weniger zeitlichem Aufwand die zweite Mannschaft unterstützen. Ebenfalls verabschieden müssen die Rot-Weißen Jonas Reu. Mit Doppelspielrecht vom Jugendbundesligisten Göppingen ausgestattet hatte er sich einige Spielzeit in der Hinrunde erkämpft. Auch für ihn war der Aufwand enorm. „Wir wünschen ihm alles Gute und wenn sein Studium ihn in die Gegend verschlagen sollte, ist er ebenfalls herzlich willkommen“ so Schröder weiter.

Mit Philipp Zodel erwischte es einen der erfahrensten Spieler mit einer schweren Knieverletzung und seine Rückkehr scheint eher unwahrscheinlich. Die Reha-Maßnahmen laufen zwar gut, aber an Handball ist noch nicht zu denken. Zudem stehen Beruf und Hausbau bei ihm im Fokus. Aber er wird nah an der Mannschaft dranbleiben, denn an den Nagel will er seine Handballschuhe noch nicht hängen. In den Startblöcken sind die HRW-Youngster Tino Pinkl und Max Reiner, die nach einem Jahr in der A-Jugend-Bundesliga mit dem VfL Günzburg nun wieder beim HRW sind und in den aktiven Bereich vorstoßen werden.

Die Vorbereitung werden beide mitmachen und um einen Platz im Kader kämpfen. Es werden einige junge Spieler die Chance haben, sich in der Vorbereitung zu zeigen. Hierbei bildet die zweite Mannschaft, die weiterhin in der Bezirksliga spielt, einen wichtigen Unterbau. Mit Joachim Emmerich und Burim Kryeziu ist hier ein neues Trainerteam in der Verantwortung, das sich eng mit Roland Kroll und Raphael Büchele vom HRW I abstimmt.

Die Vorbereitung startet am 2. Juni innerhalb der vorgegebenen schwierigen Rahmenbedingungen, sprich nur eine begrenzte Anzahl an Spielern inklusive Trainer sind auf dem Hartplatz mit entsprechendem Abstand erlaubt. „Der Alltag heißt improvisieren. Teammeetings sind momentan online, vergangenen Dienstag war das Kickoff-Meeting“, so HRW-Laupheim-Trainer Roland Kroll. „Wir starten nun und es bleibt zu hoffen, dass wir im Herbst spielen dürfen. Wir werden bereit und heiß sein.“