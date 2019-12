Damit die Knallerei nicht im Krankenhaus endet

Viele Menschen begrüßen das neue Jahr mit Böllern und Raketen: Damit das Silvester-Feuerwerk ein schönes Erlebnis zum Abschluss des Jahres bleibt und nicht mit Verletzungen, Verbrennungen oder Bränden endet, bittet das Amt für öffentliche Ordnung darum, die entsprechenden Vorschriften zu beachten. Auch die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Für die Verkaufsstellen von Silvesterfeuerwerk gilt: Raketen und Böller der Klasse II dürfen nur an volljährige Personen abgegeben und nur von diesen abgebrannt werden. Der Verkauf und die Abgabe an Jugendliche ist auch dann untersagt, wenn eine schriftliche Vollmacht der Eltern vorliegt. Die gekauften Feuerwerkskörper sollten an einem sicheren und für Kinder nicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden, teilt die Stadt mit.

Raketen sollten nur von einem sicheren Platz gestartet werden. Das bedeutet: Bäume, Oberleitungen, Tankstellen, Dachvorsprünge oder leicht entzündliche Gegenstände dürfen nicht in der Nähe sein. Außerdem dürfen Raketen und Böller niemals in geschlossenen Räumen angezündet werden.

Erhöhte Brandgefahr

Da Raketen und Böller die Brandgefahr erhöhen und auch erheblichen Lärm verursachen, dürfen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern keine Feuerwerkskörper gezündet werden, erklärt die Stadt. Weiterhin ist das Verschießen von pyrotechnischer Munition aus erlaubten Schreckschuss-, und Signalwaffen vom eigenen Grundstück aus ohne eine waffenrechtliche Erlaubnis nur zulässig, wenn es den Vorgaben der Verwendungssicherheit entspricht.

Die Polizei warnt vor den Auswirkungen von Alkohol an Silvester: „Betrunkene wissen in ihrem Zustand nicht um die Gefahren und verletzen sich häufig schwer an explodierenden Feuerwerkskörpern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie sollten deshalb kein Feuerwerk zünden. Auch für diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, gelte: „Finger weg vom Alkohol!“ Denn schon geringe Mengen verschlechtern die Wahrnehmung der Umwelt.

Außerdem warnt die Polizei vor selbst gebastelten oder illegal erworbenen Böllern aus dem Ausland. Diese seien in Deutschland nicht zugelassen und stellten eine große Gefahr für alle Menschen dar. „Keiner kennt die genauen Auswirkungen der Explosion“, betont die Polizei. Das Feuerwerk könne schon bei den geringsten Einwirkungen explodieren. „Dabei ist der Tod eine mögliche Konsequenz. Aber auch sonst kommt es häufig zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigungen.“