Damen treffen auf Herbrechtingen, Herren auf Bad Wurzach

Für die aktiven Volleyballmannschaften des TSV Laupheim beginnt an diesem Wochenende die heiße Phase der Saison – bei den Damen wird die Partie kein Selbstläufer, die Herren können die Tabellenspitze erreichen, wenn sie ihre volle Leistung abrufen. Die Begegnungen im Überblick.

Die Damen 1 spielen in der Bezirksliga gegen den TSV Herbrechtingen. Im Rennen um die Meisterschaft haben sie am vergangenen Spieltag mit einem 3:1-Sieg gegen die Rivalinnen aus Friedrichshafen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Diesen Schwung wollen sie nun auch gegen Herbrechtingen mitnehmen. Gegen den Tabellensechsten hat die Mannschaft das Hinspiel mit 3:1 gewonnen, entsprechend geht sie als Favorit in die Partie. Doch dass das Spiel kein Selbstläufer wird, dessen ist man sich im Laupheimer Lager durchaus bewusst: Denn die Gegnerinnen spielen momentan gegen die Abstiegsrelegation und werden alles geben, um es den Laupheimerinnen so schwer wie möglich zu machen.

Die Herren spielen in der A-Klasse gegen die TSG Bad Wurzach, die derzeit auf dem Abstiegsplatz acht steht. Die TSVler belegen aktuell den zweiten Platz mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Ulm. Deshalb ist für die Mannschaft von großer Bedeutung, am Wochenende möglichst drei Punkte mit nach Hause zu bringen. Sie muss von Anfang an konzentriert bei der Sache sein und konsequent ihr Spiel durchziehen. Denn – so hat der bisherige Saisonverlauf gezeigt – wenn die Laupheimer ihr Potenzial abrufen können, sind sie nur schwer zu schlagen.