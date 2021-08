Damen 50 steigen in Verbandsstaffel auf

Die Damen 50 des TC-DA-Laupheim sind Meisterinnen geworden. Dadurch sicherten sie sich den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Das teilt der Tennisclub mit.

Da es zwei Gruppen in der Staffelliga gibt und nur einen Aufsteiger, war es jüngst auf der Tennisanlage in Laupheim zum Aufstiegsspiel gegen den Meister der zweiten Gruppe, die SPG Berg/Blitzenreute/Ösch gekommen.

Uli Dilger gewann ihr Einzel an Eins nach hartem Kampf knapp im Match Tiebreak mit 6:3, 3:6 und 10:7, Jutta Herzog unterlag ihrer Gegnerin an Zwei knapp, ebenfalls im Match Tiebreak 6:4, 1:6 und 5:10. Susi Reiff bezwang ihre Gegnerin souverän in zwei Sätzen 7:6 und 6:2. Das Einzel an Vier verlor Judith Gebert nach hartem Kampf in Satz zwei mit 1:6 und 5:7. Somit war es nach den Einzeln in jeder Hinsicht ausgeglichen. 2:2 nach Punkten und 5:5 Sätzen. Die nun folgenden Doppel mussten laut Vereinsmitteilung also die Entscheidung bringen.

Dort besiegten Jutta Herzog und Doro Huber ihre Gegnerinnen in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:4. Im folgenden Doppel mussten Uli Dilger und Susi Reiff lediglich noch einen Satz gewinnen, um den Aufstieg perfekt zu machen. Der erste Satz ging mit 6:4 an die Gegnerinnen. Den zweiten Satz gewannen jedoch Dilger/Reiff nach großem Kampf mit 7:6 im Tiebreak. Am Ende ging das Doppel mit 4:6, 7:6 und 5:10 an die SPG Berg/Blitzenreute/Ösch.

Der Endstand war somit 3:3 nach Punkten und 8:7 nach Sätzen für die Damen 50 des TC-DA-Laupheim. Ungeschlagen war der Aufstieg in die Verbandsstaffel geschafft und die Sektkorken knallten.

Die weiteren Mannschaften, die für den TC-DA-Laupheim im Einsatz waren, haben teilweise ihre Runden schon beendet. Die Damen 1, die zum ersten Mal in der Bezirksoberliga aufschlugen, beendeten die Saison auf dem vierten Platz. Die Herren 50 beschlossen ihre Saison in der Bezirksstaffel 1 auf Platz fünf. Die Verbandsrunden der Damen 2 und Herren 1 sind noch in vollem Gange. Dort liegen die Herren 1 bisher noch ungeschlagen ebenfalls auf Aufstiegskurs.