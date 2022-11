Da Vinci Projekttag an der Bischof-Ulrich-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Oktober wurde einen Tag lang aus den Schülerinnen und Schülern der Bischof-Ulrich-Schule in Obersulmetingen ForscherInnen und normale Klassenzimmer zu spannenden Experimentierwerkstätten.

In einer Werkstatt wurden Türme auf ihre Stabilität geprüft und Brücken gebaut, wie die von Leonardo Da Vinci. Kugelbahnen wurden in der Qvolutionwerkstatt konstruiert und sofort getestet. In der Elektronikwerkstatt wurden Stromkreisläufe gebaut, Lämpchen zum Leuchten gebracht und Propeller gestartet. Sogar alternative Energien wurden getestet. Der Bau eines Lügendetektors faszinierte die ForscherInnen besonders. Die Eigenschaften von Stoffen wurden in einer Werkstatt ausgiebig auf Löslichkeit, Magnetismus und Leitfähigkeit untersucht.

Einstimmig war am Ende das Resümee: Forschen ist spannend, macht viel Freude und auch ganz schön müde.