D2 HRW Laupheim unterliegt knapp 27:26 gegen TG Biberach

Die Saison 22/23 startete für die D2-Jugend des HRW Laupheim mit einem Auswärtsspiel. Leider konnten sich die Jungs nach einem spannenden Derbyspiel nicht mit einem Punktgewinn belohnen. Dafür bekamen die zuschauenden Eltern am Sonntagnachmittag ein spannendes und schnelles Handballspiel zu sehen. Trennte man sich nach der Halbzeit noch 10:10, nahm das Tempo in der zweiten Halbzeit noch einmal deutlich zu. Die Biberacher Jugend agierte in der Abwehr nun wesentlich offensiver. Insgesamt 33 Tore erzielten die beiden Mannschaften in den zweiten 20 Minuten und die Entscheidung fiel buchstäblich in der letzten Minute.

Trotz der Niederlage war das Trainergespann Christian Ließfeld und Stefan Burkert des HRW Laupheim mit der geschlossenen Mannschaftsleistung mehr als zufrieden und blickt mit Zuversicht auf die kommenden Spiele.