D-Kurse sorgen für einen guten Klang

Fleißiges Üben gepaart mit einer guten Jugendausbildung zahlt sich aus: Diese Erfahrung haben 15 Jungmusiker des Musikvereins „Harmonie“ Baustetten während der Sommerferien gemacht, denn sie alle nahmen an den D-Kursen des Blasmusik-Kreisverbands Biberach teil und stellten in verschiedenen Leistungsstufen und an unterschiedlichen Instrumenten ihr Können unter Beweis.

Ein besonderer Erfolg der Jugendarbeit ist es, wenn Teilnehmer für die D3-Prüfung gemeldet werden, das ist die oberste Leistungsstufe. Für diese Prüfung sind alle Dur-Tonleitern und deren parallele Moll-Tonleitern (harmonisch und melodisch) zu beherrschen. Eine davon muss auswendig vorgetragen werden. Dazu kommt der Vortrag von entsprechender Pflicht-Literatur und ein herausforderndes Vom-Blatt-Spiel. Gleich zwei Jungmusiker haben diese Prüfung an der Klarinette und der Tuba mit Bravour gemeistert.

Aber auch auf den anderen Leistungsstufen standen die Teilnehmer in nichts nach, was für die hervorragende Vorbereitung durch die Instrumental-Ausbilder spricht. Alle D-Kurse bestehen sowohl aus einem Theorie- als auch einem Praxisteil. Der Weg zur Teilnahme sieht wie folgt aus: Nach rund drei Jahren Ausbildung kann die D1-Prüfung absolviert werden. An dieser nahmen insgesamt fünf junge Musiker teil. Sie zeigten am Saxophon, der Posaune und dem Schlagwerk, was sie in dieser kurzen Zeit bereits erlernt haben, gepaart mit dem musiktheoretischen Wissen. Aufbauend auf diesen Kurs haben gleich acht Jungmusiker mit den Instrumenten Querflöte, Oboe, Klarinette, Tenorhorn und am Schlagzeug den anspruchsvolleren D2-Kurs belegt. Sie schlossen mit gutem Erfolg ab und erhielten ein Leistungszertifikat. Besonders herausragend war der Erfolg von Julia Zimmermann an der Oboe. Sie erhielt die Bestnote „sehr gut“.