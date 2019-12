Dürnach-Hexen stellen ihren „Fahrplan“ vor

Weihnachten ist kaum vorbei, da steht die Fasnet schon in den Startlöchern für die kommende „fünfte Jahreszeit“. Bei den Laupheimer Dürnach-Hexen steht der „Narrenfahrplan“ schon fest.

Da die kommende Fasnetssaison relativ kurz ist, werden die Dürnach-Hexen dieses Mal keinen Narrensprung ausrichten. Dafür wird es nach der gelungenen Premiere im Februar 2019 wieder eine Kinderfasnet in der Herrenmahdhalle geben, und zwar am 1. Februar.

Das Programm soll für große und kleine Narren etwas bieten. Es sind viele abwechslungsreiche Spielstationen, eine Tombola und ein kleines buntes Tanzprogramm geplant. Wer tobt und tanzt, bekommt natürlich irgendwann auch Hunger und Durst. Hier sorgen die Dürnach-Hexen mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien für kulinarisches Vergnügen.

Zum ersten Mal veranstalten die Dürnach-Hexen am gleichen Tag abends noch eine „Kreiselparty“. Der Name leitet sich ab von den vielen Kreisverkehren, die die Stadt Laupheim zu bieten hat. „Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wir werden versuchen, das Thema ,Kreisverkehr’ in das Partykonzept zu integrieren“, gibt „Hexen“-Zunftmeister Thomas Schaich einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung. „Bei Musik und Tanz wollen wir eine tolle Party feiern.“ Die Halle wird zwischen Kinderfasnet und Abendveranstaltung von vielen fleißigen Hexen vom Kinderprogramm zur DJ-Party umgebaut. Auch bei der Party wird bewirtet, und als Gäste sind nicht nur alle Fasnets-Freunde aus Laupheim und Umgebung, sondern auch befreundete Zünfte willkommen.

Die Kinderfasnet dauert von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene bezahlen zwei Euro – inklusive ist ein Tombola-Los.

Die Kreiselparty startet um 20 Uhr; auch hier beträgt der Eintritt zwei Euro.