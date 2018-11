Dürnach-Hexen richten 2019 den großen Narrensprung der Alb-Donau-Region aus

Seit 25 Jahren gibt es die Laupheimer Dürnach-Hexen. Das Jubiläum nehmen sie zum Anlass, am 17. Februar 2019 den großen Narrensprung der Alb-Donau-Region (ADR) auszurichten.

„Im Oktober 2017 haben wir den Zuschlag bekommen“, sagt der Vereinsvorsitzende der Dürnach-Hexen, Thomas Schaich. 98 Gruppen mit insgesamt etwa 4000 Hästrägern erwartet er zum närrischen Spektakel in Laupheim. Nicht alle teilnehmenden Zünfte sind dem regionalen Dachverband ADR angeschlossen; bis vom Bodensee kommen manche, andere reisen aus der Region Stuttgart an. „Wir mussten etlichen Gruppen absagen, sonst wäre es schlicht zu viel geworden“, sagt Schaich.

Dass die Dürnach-Hexen jetzt zum dritten Mal damit betraut wurden, Gastgeber beim ADR-Narrensprung zu sein, hat laut Schaich „auch mit unserem neuen Konzept zu tun“. Es zielt darauf, in der Fasnet die Kinder wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Die Dürnach-Hexen wollen dies tun, indem sie auf den normalerweise üblichen Brauchtumsabend am Tag vor dem Umzug verzichten – „der ist eben nur für die ,Alten’“ – und am 16. Feburar stattdessen eine Kinderfasnet in der Herrenmahdhalle organisieren, eine quirlige Veranstaltung mit Spielstationen und Show-Einlagen, bei der natürlich auch Eltern, Großeltern und andere Familienangehörige willkommen sind. „Wir wollen zeigen, dass die Fasnet nicht nur aus Umzügen und Saufgelagen besteht, sondern dass auch ein gewisses Brauchtum gepflegt werden muss“, sagt Thomas Schaich.

Was den Narrensprung betrifft, wollen er und seine Mitstreiter an dem Konzept festhalten, das sich in der jüngeren Vergangenheit bewährt habe. Der Umzug beginnt am oberen Marktplatz, zwischen den Gasthäusern „Zum Hasen“ und „3 Mohren“. Die Narren biegen dann nach links in die Lange Straße ein und jucken bis zu Sanitär Fundel; dort löst sich der Umzug auf. Die Strecke ist vergleichsweise kurz, doch erwartet die Zuschauer viel Abwechslung und die Narren ein dicht gesäumter Straßenrand. Zwei Sprecherwagen bieten die Dürnach-Hexen auf, um ihr Publikum fachmännisch über die einzelnen Gruppen zu informieren.

Die Bewirtung am Umzugsweg übernehmen heimische Imbiss-Gastronomen und Vereine. Im Anschluss an den Narrensprung bieten die Dürnach-Hexen in der Herrenmahdhalle Hästrägern und Zuschauern Kaffee und Kuchen an. Auf dem Parkplatz nebenan wird ein großes Diskozelt für Jugendliche und Erwachsene stehen. „Wenn dann noch das Wetter mitspielt, wird das für alle ein tolles Fest“, sagt Thomas Schaich.