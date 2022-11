Crazy Diamonds spielen Hits von Pink Floyd im Kulturhaus

Sphärische Klänge, psychedelische Musik: Die Crazy Diamonds gastieren am Freitag, 18. November, mit ihrer Pink-Floyd-Show im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Beginn ist um 20 Uhr.

Pink Floyd: Dieser Name steht für mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte, für sphärische bis psychedelische Musik, für Lieder selten unter sieben bis acht Minuten Länge und für Hits wie „Shine on you Crazy Diamond” bis „Wish you were here”. Die Crazy Diamonds: Das sind 13 Musiker, darunter allein sechs Sänger und Sängerinnen. Sie haben sich vor zehn Jahren unter der Leitung des Laupheimers Jürgen Schell zusammengefunden, um die komplexe Musik von Pink Floyd in einer abendfüllenden Show auf die Bühne zu bringen. Dabei legen sie Wert auf hohe Detailtreue und aufwändige Ton- und Lichttechnik.

Vorlage ist das Pulse-Konzert der Kult-Band

Nach vier Jahren kommen die Crazy Diamonds nun zurück nach Laupheim und werden noch einmal die alten Klassiker von Pink Floyd auf die Bühne bringen. Vorlage für das Konzert am 18. November ist ein Großteil des Pulse-Konzerts von Pink Floyd aus dem Jahr 1994. Viel Wert legen die Musiker darauf, dass die Musik am Ende klingt wie im Original. 14 Musiker und eine Menge Equipment sind dazu notwendig. Dabei soll das Konzert nicht nur für die Ohren, sondern auch die Augen ein Erlebnis sein. Dafür sorgt entsprechende Licht- und Lasertechnik; dazu werden im Hintergrund Videos auf die Leinwand projiziert – damit die Besucherinnen und Besucher für ein paar Stunden abtauchen können in die 70er- und 80er-Nostalgie.