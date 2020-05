Corona-Pandemie: Diese Gefahren sieht die Gewerkschaft für Arbeitnehmer

Normalerweise würde Langenargen am 1. Mai feiern. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal, das Maifest wurde wie viele andere Veranstaltungen auch abgesagt. Schön, dass zumindest zwei traditionelle Bestandteile des Tages die Krise überdauern: Der Maibaum steht, und der Kulturverein Langenargen hat es sich nicht nehmen lassen, einen Maischerz zu machen – der kommt sanft daher, hat es aber in sich.

Um Punkt zehn Uhr richtet ein Bauhofteam unter der Regie des Fanfarenzugs König Wilhelm und den Augen vieler Zuschauer das 23 Meter ...