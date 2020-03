Corona-Krise: Stadt schließt vorsorglich Vielzahl von Einrichtungen

Schließungen, Verbote, Notfallmanagement: Oberbürgermeister Gerold Rechle hat am Montag eine Reihe von Maßnahmen verfügt, die einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorbeugen sollen. Sie treten am Dienstag, 17. März, in Kraft und sind zunächst bis Sonntag, 19. April, befristet. Die Auswirkungen auf den Alltag der Menschen in Laupheim sind zum Teil erheblich.

Rechle handelte zum einen in seiner Funktion als Dienstherr der städtischen Beschäftigten, zum anderen als Leiter der Ortspolizeibehörde. „Die Anordnungen sollen dem Schutz von uns allen dienen“, betonte er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ und bat um Verständnis. Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sei das höchste Gut; dieses zu bewahren habe oberste Priorität.

Was Rechle verfügt:

Gestützt auf das Infektionsschutzgesetz und eine entsprechende Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg, hat die Stadt Laupheim am Dienstag eine „Allgemeinverfügung“ erlassen. Die wichtigsten Punkte:

Versammlungen, Aufzüge und sonstige Veranstaltungen mit mehr als 20 Teilnehmern sind sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel untersagt.

Die Stadt schließt außer den Schulen und Kitas auch die Musikschule Gregorianum, die Volkshochschule, das Kulturhaus und das Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Stadtarchiv, Planetarium, Jugendhaus und Stadtbibliothek, ebenso die Sporthallen, das Parkbad und die Lehrschwimm-becken. Der Betrieb von Kultureinrichtungen jeder Art ist verboten, dazu gehören Ausstellungen und öffentliche Büchereien.

Ebenfalls verboten ist der Betrieb von Fitnessstudios und sonstigen Sportstätten in geschlossenen Räumen. Auch der „Mobi-Park“ im Freizeitbereich Rißtal darf vorerst keine Besucher mehr einlassen.

Vorläufig untersagt ist auch der Betrieb von Vergnügungsstätten und von Gastronomie-Einrichtungen, insbesondere von Diskotheken, Clubs, Bars und Tanzlokalen. Davon ausgenommen sind Speiselokale, Firmenkantinen sowie Betriebe, die überwiegend Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgeben oder ausliefern. Nicht betroffen sind außerdem Hotels, Gasthäuser, Pensionen und Herbergen, soweit ausschließlich Übernachtungsgäste bewirtet werden.

Wochenmärkte können weiterhin stattfinden.

Ausnahmen von diesen Regelungen können aus wichtigem Grund unter Auflagen zugelassen werden. Verstöße sind bußgeld- oder sogar strafbewehrt.

Was die Stadt außerdem empfiehlt:

Die Stadt empfiehlt darüber hinaus dringend, den Vereinssport sowie nach Möglichkeit alle privaten Veranstaltungen und Zusammenkünfte abzusagen. Dazu gehörten auch Treffen in Grünanlagen und auf Spiel- und Bolzplätzen.

Dass es in Laupheim – wie andernorts in Europa – zu weiteren Schließungen kommt, etwa von Geschäften, mag OB Rechle nicht ausschließen. Solche einschneidenden Maßnahmen müsste dann aber wohl die Landes- oder die Bundesregierung anordnen.