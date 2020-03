Corona: 20 Menschen in Laupheim befinden sich in häuslicher Quarantäne

(ry/cdi) - Nach Auskunft der Stadtverwaltung vom Freitagabend befinden sich in Laupheim aktuell 20 Menschen in häuslicher Quarantäne. Sie waren auf derselben Familienfreizeit in Südtirol wie der 43-jährige aus dem Kreisgebiet, bei dem sich der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt hat.

In diesem Zusammenhang bleiben am Montag, 9. März, etliche Schulen im Kreis Biberach geschlossen – auch in Laupheim, Mietingen und Schwendi.

Laupheim: drei Schulen und ein Kindergarten betroffen

In Laupheim sind das Carl-Laemmle-Gymnasium, die Friedrich-Adler-Realschule sowie die Grundschule und der Kindergarten Sankt Martin in Untersulmetingen betroffen, „aufgrund verstärkter Verdachtsfälle“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung vom Freitag heißt. Die präventive Maßnahme gelte bisher nur für den 9. März.

„Die Mitteilung der Stadt hat uns am Freitag kurz vor Unterrichtsende erreicht“, sagt Petra Schänzle, Rektorin der Friedrich-Adler-Realschule. Zeit, um eine schriftliche Information für die Eltern zu verteilen, sei nicht mehr geblieben. „Wir haben die Schüler per Durchsage und die Elternvertreter über E-Mail informiert.“

Auch das Carl-Laemmle-Gymnasium wurde kurzfristig über die Entscheidung, am Montag den kompletten Unterricht abzublasen, in Kenntnis gesetzt. „Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme; von einem Coronafall am CLG selbst ist nichts bekannt“, schreibt die Schulleiterin Petra Braun in einem Elternbrief. Der für Freitag angesetzte Elternsprechtag wurde ebenfalls gestrichen.

Auch in Schwendi bleiben drei Schulen zu

In Schwendi bleiben am Montag die Grundschule, die Werkrealschule Mietingen-Schwendi und die Max-Weishaupt-Realschule zu. Bürgermeister Wolfgang Späth erhielt am Freitag vom Landratsamt Nachricht, dass es einen bestätigten Coronavirus-Fall im Landkreis gebe. „Die betreffende Person hatte Kontakt mit jeweils einer Person aus der Grundschule Schwendi und der Werkrealschule Mietingen-Schwendi“, gab Späth an die Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Ortsvorsteher weiter.

Vorsorglich schließt auch Mietingen

Auch der Mietinger Standort der GWRS Mietingen-Schwendi bleibt am Montag geschlossen. „Es gibt Lehrerkollegen, die an beiden Standorten unterrichten“, sagt der Rektor Anton Laupheimer. Nach seinen Worten hatte ein Schüler am Standort Schwendi in den Ferien in Südtirol Kontakt zu einer mit dem Virus infizierten Person. Als Südtirol am Freitag zum Risikogebiet erklärt wurde, habe er die Eltern sogleich veranlasst, ihr Kind aus dem Unterricht nach Hause zu holen, und die benachbarte Max-Weishaupt-Realschule informiert – „wir haben schließlich den gleichen Schulhof“. Auch an der Grundschule Mietingen findet am Montag kein Unterricht statt.

Die Heraufstufung Südtirols zum Corona-Risikogebiet hat augenscheinlich etliche Menschen, die dort unlängst urlaubten, alarmiert. Allein bei der Hausarztpraxis Dr. Weber/Dr. Gauß in Laupheim meldeten sich am Freitag rund ein Dutzend Menschen. „Wir haben sie für einen etwaigen Abstrich an das Gesundheitsamt verwiesen“, berichtet Dr. Lutz Weber. Die Lage spanne sich deutlich an.

Neue Lagebeurteilung am Montag

Nach Auskunft der Stadtverwaltung Laupheim und des Landratsamts wird die Lage auf Basis vorliegender Testergebnisse am Montag neu bewertet. Schulen, Kindergärten sowie die Öffentlichkeit sollen zeitnah darüber informiert werden.

Die Hotline des Kreisgesundheitsamtes ist von 8 bis 18 Uhr täglich, auch am Wochenende, unter der Telefonnummer: 07351 52 7070 zu erreichen. Bitte auch aktuelle Informationen auf den Internetseiten der Schulen beachten.