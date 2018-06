„Controlling bleibt eine Daueraufgabe“

Das Landratsamt Biberach hat den Haushalt 2014 der Stadt Laupheim genehmigt. Per Bescheid wird die Gesetzmäßigkeit des 62-Millionen-Etats bestätigt.

Die robuste Konjunktur und eine sparsame Haushaltsführung haben dafür gesorgt, dass das Haushaltsjahr 2013 deutlich über Plan liegt, obwohl die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs ihren Tribut forderten: Laupheim „büßte“ das gewerbesteuerstarke Jahr 2011 mit hohen Umlagen und geschrumpften Finanzzuweisungen. Die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts verbesserte sich trotzdem um mehr als 3,5 Millionen Euro. Der Stadt stehe deshalb dieses Jahr eine „freie Spitze“ von 1,3 Millionen für Investitionen zur Verfügung, stellt Landrat Heiko Schmid fest.

„Leider kann die Eigendeckungsquote nicht an dieser positiven Entwicklung teilnehmen“, bedauert Schmid. Die Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb seien nur zu knapp 42 Prozent durch die hierfür maßgeblichen Einnahmen gedeckt. Im Vorjahr waren es 44,7 Prozent. Als Hauptgründe nennt der Landrat den höheren sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (plus 4 Prozent) und die gestiegenen Personalkosten (plus 14 Prozent) – „insofern bleibt Controlling Daueraufgabe“.

Trotz eines Investitionsvolumens von 11,8 Millionen Euro im Vermögensetat hat Laupheims Kämmerer Gerold Rechle auch im städtischen Haushalt 2014 keine Kreditermächtigungen vorgesehen. Damit verfolge die Stadt weiter das ehrgeizige Ziel, trotz hoher Schlagzahl bei den Investitionen der Haushaltskonsolidierung besonderes Gewicht beizumessen. „Dieser Trend wird 2014 zumindest im Kämmereihaushalt mit einer weiteren Tilgung um 910 000 Euro fortgesetzt“.

Allerdings, analysiert der Landrat, „diese Entwicklung hält nicht an“. In den Jahren 2015 bis 2017 solle der städtische Haushalt wieder mit einer Nettokreditaufnahme von 2,8 Millionen Euro belastet werden.

Die mittelfristige Finanzplanung sei unverbindlich, der Kämmerer hantiere zunächst mit fiktiven Größen, erklärt dazu Gerold Rechle. In den vergangenen Jahren hätten sich die Laupheimer Zahlen stets besser entwickelt als angenommen, und falls erforderlich könne man ja immer noch das eine oder andere Projekt verschieben.

„Kein Anlass zur Sorge“

Das Schicksal des Haushalts hänge – wie bei den meisten Kommunen – letztlich von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ab, resümiert der Landrat. „Zurzeit besteht dahingehend kein konkreter Anlass zur Sorge.“ Dennoch gelte es für Laupheim, „insbesondere angesichts eines Gewerbesteueransatzes zwischen 11 und 12,5 Millionen Euro, die konjunkturelle Großwetterlage im Blickfeld zu behalten, um gegebenenfalls rechtzeitig im Rahmen der eigenen Möglichkeiten gegensteuern zu können“.

Die im Haushaltsplan 2014 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen (1,49 Millionen Euro) hat Schmid ebenfalls genehmigt. Eine Gefährdung der kommunalen Leistungsfähigkeit erscheine ausgeschlossen.

Gleiches gilt für die im Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebs vorgesehenen Darlehen für Investitionen in Höhe von 2,46 Millionen Euro. In diesem Betrag ist laut Rechle eine Finanzierungsrate von einer Million für ein Parkhaus enthalten, und in etwa die gleiche Summe für die Erneuerung des Wassernetzes, eine Aufgabe, die der Kämmerer angesichts vieler maroder Rohre entschlossen vorantreibt.