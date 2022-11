Christiane Bardroff erweitert Vorstand von Rentschler Biopharma SE

Das Unternehmen Rentschler Biopharma SE, führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen für Biopharmazeutika, hat Christiane Bardroff zum Chief Operating Officer ernannt. „Mit dieser Erweiterung des Vorstandes fokussiert sich Rentschler Biopharma noch stärker auf sein operatives Kerngeschäft mit dem Ziel, Kunden und Partnern höchste Qualität zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Christiane Bardroff wird ab dem ersten Dezember die operativen Bereiche rund um Clinical and Commercial Manufacturing, Engineering und Technology sowie Automatisierung in der Produktion von Rentschler Biopharma SE leiten. „Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie, vorwiegend in Großkonzernen mit Fokus auf Operations und Automation, sowie der Gesamtverantwortung für den Neubau von biotechnologischen Großanlagen, bringt Christiane Bardroff sehr viel Wissen in diesem Bereich mit“, so Rentschler Biopharma. Bardroff hat im Februar 2022 als SVP Client Program Management das bestehende Projektmanagement bei Rentschler Biopharma übernommen und trägt zudem seit Mai 2022 als SVP Clinical and Commercial Manufacturing die Verantwortung für diesen Bereich am Standort Laupheim.