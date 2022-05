„Christa Maucher hätte es auch gefallen“

Christa Jerg und Frank Schneider von der Bürgerstiftung bringen einen großzügigen Scheck ins Rathaus, um das Begegnungscafé beim Martinusladen in der Mittelstraße 49 zu unterstützen.

„Das ist eine Riesen-Spende, die Sie uns mitgebracht haben“, stellt Eva-Britta Wind, Erste Bürgermeisterin der Stadt, sehr erfreut fest. Die Bürgerstiftung unterstützt laufend Projekte unter dem Slogan „Wir helfen helfen“, damit Ehrenamtliche dort tätig werden können, wo es nötig ist. „Was uns als Bürgerstiftung wichtig war und den Ausschlag für diese Unterstützung gegeben hat, war, dass im Begegnungscafé die Hemmschwelle für Treffen niedriger ist, als wenn diese Gespräche im Rathaus stattfänden“, sind sich Christa Jerg und Frank Schneider einig.

Mit der Spende, die aus dem Erbe von Christa Maucher stammt, wird das barrierefreie Café mit Stühlen und Kücheneinrichtung ausgestattet. Die Laupheimerin, die 2020 verstarb, hat der Bürgerstiftung eine großzügige Nachlassspende überlassen. „Es hat uns bewegt, dieses Erbe zu bekommen“, erzählt Frank Schneider und ergänzt: „Für Christa Maucher war es eine Herzensangelegenheit, sozialbedürftige Menschen in Laupheim zu unterstützen.“ „Das hätte Christa Maucher auch gefallen“, ist sich Christa Jerg sicher und bezieht sich auf die Unterstützung dieses Projektes.

Die Stadt Laupheim hat eine Tafel zum Gedenken an Christa Maucher gestalten lassen. „Uns ist es wichtig, dass man weiß, woher das Geld kommt“, sagt Eva-Britta Wind. Das Schild wird künftig im Begegnungscafé hängen.

In geschützter Atmosphäre an einem zentralen Ort soll das 55 Quadratmeter große Café Beratungs- und Austauschplattform für verschiedene Vereine und Institutionen sein, um Sprechstunden oder Treffen in sozialen Angelegenheiten anzubieten, für die das Rathaus nicht zuständig ist. Laut Josef Schoch, Dezernent für Bildung, Betreuung und Soziales in Laupheim, haben bereits 30 Gruppierungen Interesse, ihre Treffen dort abzuhalten: „Sie werden sich dort heimisch fühlen.“ Bis zu 30 Personen können sich im Begegnungscafé treffen, aber es sind auch Einzelgespräche möglich. Auch das Flüchtlingscafé soll dort stattfinden. „Vielleicht ergeben sich gemeinsame Projekte unter den einzelnen Institutionen“, könnte sich Christa Jerg vorstellen.