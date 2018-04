Christa Jerg sammelt 11 000 Euro für die Laupheimer Bürgerstiftung

„Bürger helfen helfen“ lautet das Motto der Laupheimer Bürgerstiftung. Dazu braucht sie Geld, das ausgeschüttet werden kann, und in diesem Punkt ist ihr am Freitag Gutes widerfahren: Christa Jerg, die 11 000 Euro gesammelt hat, überreichte den Spendenscheck.

Seit 40 Jahren ist Christa Jerg als selbstständige Steuerberaterin in Laupheim tätig, das hat sie vor Kurzem mit Freunden, Kunden und Geschäftspartnern im Kulturhaus gefeiert. Ihre Gäste bat sie, von Geschenken abzusehen und statt dessen für die Laupheimer Bürgerstiftung zu spenden, deren Stiftungsrat sie vorsteht. 10 750 Euro kamen so zusammen, Jerg hat aufgerundet. „Dass die Bürgerstiftung mit einer so großen Summe unterstützt wird, ist sensationell“, freut sich der Vorstandsvorsitzende Michael Roosz.

Die Bilanzsumme der 2003 gegründeten Stiftung, die unabhängig und gemeinnützig ist und bürgerschaftliches Engagement vor allem im kulturellen und sozialen Bereich unterstützt, beträgt momentan rund 420 000 Euro. Davon sind etwa 410 000 Euro Grundstockvermögen; nur die Erträge, die es abwirft, dürfen ausgeschüttet werden. „Unter den anhaltend niedrigen Zinsen leiden unsere Aktivitäten“, berichtet Michael Roosz. „Wir sind deshalb momentan im Gespräch mit unseren Banken, wie durch gewisse Umschichtungen bei der Geldanlage, selbstverständlich im Rahmen des Stiftungsrechts, etwas mehr möglich sein könnte.“

Die 11 000-Euro-Spende vom Firmenjubiläum Jerg und Partner geht nicht in den Stock, sondern in die freie Rücklage der Bürgerstiftung, und steht somit komplett für Projekte zur Verfügung. Aktuell werden zwei Vorhaben gefördert: Mit 1250 Euro unterstützt die Bürgerstiftung die Stadtkapelle Laupheim, die dem Musiker, Dirigenten und Komponisten Franz Laub, der das Orchester über 40 Jahre leitete, im Oktober ein Konzert widmet. 1000 Euro fließen in das Buchprojekt „Laupheimer Zeitzeugen erinnern sich“ von Volker Dieffenbacher und Helmut Russ.

Der Stiftungsrat der Laupheimer Bürgerstiftung hat in seiner jüngsten Sitzung die Mitglieder Armin Krieglsteiner und Rafael Schick wiedergewählt. Gerhard Bayer, Direktor des Amtsgerichts Biberach, und Oberbürgermeister Gerold Rechle wurden neu in den Stiftungsrat aufgenommen. Das Gremium ist damit um zwei Köpfe gewachsen. Ihm gehören außerdem an: die Vorsitzende Christa Jerg, zugleich Schatzmeisterin, ihr Stellvertreter Hans Fleschhut, Tobias Uhlmann, Fridolin Schmid, Christian Striebel, der frühere OB Rainer Kapellen, Ex-Bürgermeisterin Monika Sitter und – ohne Stimmrecht – Friedrich E. Rentschler, Ehrenmitglied.

Der Vorstand der Bürgerstiftung wurde entlastet und im Amt bestätigt. Vorsitzender bleibt Michael Roosz; Hedwig Uhlmann ist seine Stellvertreterin und Frank Schneider Beisitzer im Vorstand.

Erinnerungsstele im Schlosspark

Vor den Sommerferien möchte die Bürgerstiftung im Rahmen einer kleinen Feier eine Erinnerungsstele im Schlosspark aufstellen und damit ihre Nachlass-Spender öffentlich ehren. „Wer die Stiftung mit seinem Nachlass unterstützt, dessen Name wird auf der Stele zu lesen sein“, erklärt Michael Roosz.

Jeder Spender erhält von der Bürgerstiftung eine Spendenbescheinigung. Über Förderanträge wird zwei Mal pro Jahr entschieden.