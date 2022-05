Chorfreizeit macht allen Beteiligten Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viel Spaß hatten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinderchors der Musikschule Gregorianum beim Probenwochenende im Kloster Bonlanden. Dort probten sie mit ihrer Chorleiterin Dorothea Werner und Musikschulleiter Richard Brenner Hits aus den Kindermusicals der vergangenen Jahre. Aufgeführt werden sie am Kulturabend des Laupheimer Kinder- und Heimatfestes am 28. und 29. Juni, der in diesem Jahr von der Musikschule Gregorianum unter dem Motto „Klangfarben“ gestaltet wird.

Neben der Probenarbeit kamen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz: Eine Nachtwanderung und die Besichtigung des Krippenwegs standen ebenso auf dem Programm wie ein bunter Abend und eine Entdeckertour im und ums Kloster. Das Probenwochenende förderte so nicht nur die musikalische Qualität der Stücke, sondern auch die Gemeinschaft unter den Kindern.