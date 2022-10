Chor Impuls meldet sich zurück

Nach dreijähriger coronabedingter Pause meldet sich der Laupheimer Chor Impuls zurück: Voller Vorfreude probt das Ensemble unter der Leitung von Christa Knopf seit Monaten auf sein erstes Konzert seit dem Jahr 2019, das am Sonntag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Laupheimer Marienkirche stattfindet. Unter dem Titel „Halte mich“ möchte der Chor, von fünf Instrumentalisten begleitet, in bewährter Weise mit modernen geistlichen Liedern in deutscher, englischer und afrikanischer Sprache Impulse für einen lebendigen Glauben geben. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten. Das Foto entstand vor dem Probelokal in Baustetten bei einem von zwei besonders intensiven Probenachmittagen. Foto: Michael Knopf