Chor Impuls gibt Benefizkonzert in Dellmensingen

Der Laupheimer Chor Impuls lädt zum Benefizkonzert am Sonntag, 27. Januar, ab 17 Uhr in der Kirche St. Kosmas und Damian in Dellmensingen ein. Das Ensemble unter der Leitung von Christa Knopf wiederholt sein abwechslungsreiches Jahreskonzert 2018 unter dem Thema „Quelle des Lebens“ und präsentiert mit Bandbegleitung und a cappella ausgewählte Lieder der christlichen Popularmusik. Die Lieder und Texte in deutscher, englischer und afrikanischer Sprache möchten Impulse für einen lebendigen Glauben geben. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen und kommen einer in Not geratenen Familie aus dem Umfeld des Chors zugute.