Chaotisch: Parkplatzsuche geht gar nicht zügig

Von teils chaotischen Zuständen berichtet Stadtrat Peter-Paul Bochtler, und er muss es wissen, schließlich fährt er als Bewohner des Lußhofs täglich am Westbahnhof vorbei. Die Autos parken nicht nur auf den von der Stadt Laupheim provisorisch errichteten Parkplätzen an der unter der Südkurve hindurchführenden neuen Zufahrtsstraße, sondern auch jenseits der Bahnlinie an der zu den Feldwegen Richtung Nodenensee, Höllsee und Lußhof führenden Straße. „Manchmal stehen die Autos bis zurück zur Landesstraße nach Untersulmetingen“, berichtet Bochtler. Auch der nur für den landwirtschaftlichen Verkehr und Fahrräder zugelassene Weg an der Bahnlinie dient teilweise als Parkplatz. Manche steigen schimpfend aus ihren Fahrzeugen, wenn sie bei entsprechendem Wetter durch den Schlamm stapfen müssen.

Dabei bleibt ihnen gar keine andere Wahl. Weder die bahneigenen Parkplätze direkt am Bahnhof noch die provisorischen Flächen der Stadt reichen aus, um alle Fahrzeuge aufzunehmen. Und der Gipfel: Der befestigte Parkplatz mit 85 Stellplätzen zwischen der neuen Zufahrtsstraße und den neuen Gleisen, den die Bahn beziehungswiese ihre Gesellschaften im Zuge des Baus der Südkurve erstellt haben, ist zwar seit Anfang Dezember fertig – aber seither auch gesperrt. Es fehle noch die technische Abnahme, hört man.

Die Bahn schweigt

Ein Statement der Bahn hat die Schwäbische Zeitung bislang nicht erhalten. Die zuständige Firma „DB Station und Service“ in Ulm verwies auf die DB-Pressestelle in Stuttgart, von dort wartet die SZ seit einer Woche vergeblich auf die Beantwortung einiger telefonisch gestellter Fragen.

Dorothee Jerg vom städtischen Ordnungsamt ist die Situation am Westbahnhof ebenfalls ein Dorn im Auge. Auch sie wünscht sich eine baldige Freigabe der fertigen 85 Parkplätze: „Wir hatten die Bahn ja extra aufgefordert, diese Fläche zu erstellen, weil durch den Bau der Südkurve der bisherige provisorische Schotterparkplatz weggefallen ist.“ Diesen hatte die Stadt vor Jahren angelegt, da die bahneigenen Parkplätze zwischen Gleis 20 und den Hauptgleisen bei Weitem nicht mehr ausreichten. „Von Seiten der Bahn hieß es immer nur: die reichen.“ Dass dieser auch von den Bussen als Wendeplatte genutzte Bereich, an dem jetzt auch noch eine Unterführung zu den beiden Hauptgleisen gebaut wird, immer sanierungsbedürftiger wird und auch der dortige Parkscheinautomat seit Monaten nicht mehr funktioniert, scheint der Bahn gleichgültig zu sein.

Als Bürgermeister Rainer Kapellen kürzlich bei der Ortschaftsratssitzung in Untersulmetingen auf das Problem angesprochen wurde, sagte er: „Auch ich bedaure die Situation. Ein attraktiveres Nahverkehrsangebot darf nicht an den Parkplätzen scheitern. Aber es ist schon paradox, dass die Stadt zusätzliche Parkplätze herrichtet, obwohl das gar nicht unsere Aufgabe wäre.“

Das derzeitige städtische Provisorium, das nur über den Zufahrtsweg links von der Landesstraße zu erreichen ist, soll auch dann erhalten bleiben, wenn die neue befestigte Fläche eines Tages freigegeben werden sollte. Wie sehr diese Plätze dann gefragt sein werden, bleibt abzuwarten. Denn weil es keinen direkten Zugang zur Südkurven-Unterführung gibt, müssen die Zugreisenden einen längeren Fußmarsch in Kauf nehmen, um zum Bahnhof zu gelangen.