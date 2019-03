CDU schickt 30 Bewerber für den Gemeinderat ins Rennen

Der CDU-Stadtverband Laupheim hat 30 Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert. Sie engagierten sich schon jetzt auf unterschiedliche Weise für städtische Themen und wollten die Zukunft der Stadt mitgestalten, erklärten der Stadtverbandsvorsitzende Siegfried Schneider und der Fraktionschef im Gemeinderat, Burkhard Volkholz.

Für ein Gemeinderatsmandat werden sich Diana Seichter-Mäckle, Spyros Rantos, Viktor Hibert, Isolde Weggen, Rainer Osswald, Leander Baumgart, Steffen Ripple, Patrick Hannes, Florian Feger, Susanne Müller, Raphael Lochbühler, Martin Gerhardt, Matthias Franke und Thomas Heber sowie die derzeit amtierenden Stadträte Burkhard Volkholz, Clemens Graf Leutrum, Dr. Christian Biffar und Dietmar Osswald bewerben. In Baustetten treten Achim Schick, Roland Pecha, Amelie Keller und Anne Schick an. Für Bihlafingen wurden die aktuelle Stadträtin Rita Stetter und Kerstin Baier nominiert. In Untersulmetingen stellen sich Annerose Henle, Martin Klotz und Gerd Stöferle zur Wahl, in Obersulmetingen Siegfried Schneider, Tuncay Ciftci und Melissa Schneider.

Für den Ortschaftsrat in Obersulmetingen stellt die CDU auch dieses Mal wieder eine Liste auf. Neben den amtierenden Ortschaftsräten Elmar Dehler, Alfred Brehm und Karl Sauter wurden Tuncay Ciftci, Wilhelm Glocker, Tobias Rommel, Ralf Brehm, Siegfried Schneider und Melissa Schneider nominiert.

Zur Kreistagswahl im Mai hat die CDU für den Wahlkreis Laupheim-Stadt neun Frauen und Männer nominiert. Es kandidieren die bisherigen Mandatsträger Clemens Graf Leutrum und Burkhard Volkholz, als neue Bewerber sind Diana Seichter-Mäckle, Roland Pecha, Rita Stetter, Georg Beetz, Isolde Weggen, Siegfried Schneider und Achim Schick hinzugekommen. Schneider und Graf Leutrum wiesen darauf hin, dass diese Kandidatenliste die Kernstadt, aber auch die Ortsteile abdeckt.