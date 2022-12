Carl-Laemmle-Gymnasium lädt zu Weihnachtskonzert in die Marienkirche

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann das Weihnachtskonzert des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim wieder stattfinden. Die Musikensembles laden am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr zu festlicher Weihnachtsmusik ein. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musik-AGs sind willkommen.

Da die Aula derzeit nicht zur Verfügung steht, findet das Konzert in einem neuen, würdigen Rahmen in der Marienkirche statt, heißt esin der Pressemitteilung. Diese bietet viel Raum, den die Musikerinnen und Musiker in vielfältiger Besetzung mit Klang erfüllen werden. Mit dabei sind die Bläserklasse, das Unterstufenensemble Musikaos, die Big Band Squib Cakes und die Chöre, auch mit Beteiligung von Lehrkräften und Intrumentalisten.