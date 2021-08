Carl-Laemmle-Gymnasium ehrt Preisträger der Mathematik-Wettbewerbe

Am letzten Schultag sind die CLG-Preisträgerinnen und -Preisträger der Mathematik-Wettbewerbe des Schuljahres 2020/2021 geehrt worden.

Beim „Problem des Monats“, dem Unterstufen-Mathe-Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg, waren das ganze Schuljahr über viele eifrige Mathebegeisterte am Werk. Die Besten durften sich über Bücher- und Eisgutscheine freuen. Einen ersten Preis erhielten Lukas Tim Welz (5c), Nora Vogellehner (5d), Salome Beck (6b) und Lea Vogellehner (7e). Jannik Weckerle (5b), Lea Sophia Welz (5c) und Maresa Burkert (7e) folgten mit einem zweiten Preis. Dritte wurden Felix Schmucker (5a), Eva Halder (6b), Franziska Eiberle (6f) und Ann-Kathrin Schmucker (7e).

Der internationale Mathe-Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ musste wie im Jahr zuvor online stattfinden. 95 mathebegeisterte Schülerinnen und Schüler des CLGs nahmen von zu Hause aus teil und erzielten zum Teil hervorragende Ergebnisse. Nachdem es im vergangenen Jahr keine leistungsdifferenzierten Preise gegeben hatte, wurden dieses Jahr besonders gute Leistungen wieder mit ersten, zweiten und dritten Preisen belohnt. Allerdings gab es für die Online-Teilnahme strengere Punktegrenzen als für die Teilnahme in Präsenz, und so gab es dieses Jahr nur sieben Känguru-Preisträgerinnen und -Preisträger am CLG. David Ruf (5c) wurde mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Felix Ruf (7d) und Johannes Göttle (12) erhielten einen zweiten Preis. Lea Oelmayer (5b), Lea Sophia und Lukas Tim Welz (beide 5c) sowie Justus Höchsmann (7c) belegten einen dritten Rang. Sie erhielten neben einer Urkunde ein Spiel oder ein Buch als Sachpreis.

In der ersten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik erzielte Robert Zimmermann (9b) einen ersten Preis und Mira Lürken (8c) einen dritten Preis. Beiden wurde eine Urkunde und ein Buch verliehen.