„Café Kontakt“ öffnet wieder

Die Türen des „Café Kontakt“ im Seniorenzentrum Laupheim sind ab Sonntag, 19. Juli, wieder geöffnet. Darüber informiert die Katholische Kirchen- und Hospitalpflege in einer Pressemitteilung. Zum Mittagstisch ist das Café täglich von 11.30 bis 13 Uhr geöffnet, nachmittags von Dienstag bis Sonntag jeweils von 14.30 bis 17 Uhr. Der Schutz der Gäste, Bewohner und Mitarbeiter ist den Betreibern sehr wichtig: „Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein“, heißt es in der Pressemitteilung.

Externe Gäste bittet die Kirchen- und Hospitalpflege, das Café über den barrierefreien Café-Garten vom Schlosspark her zu betreten und auch wieder zu verlassen. Beim Betreten ist eine Händedesinfektion vorgeschrieben, auf dem Weg bis zum Tisch müssen die Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen.