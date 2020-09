C1-Jugend des FV Olympia startet gut in die Saison

Eine deutliche 1:6 Niederlage musste die B1-Jugend des FV Olympia Laupheim im Heimspiel gegen den FC Esslingen hinnehmen. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und belohnten sich nach einer Viertelstunde mit dem Führungstreffer. Nur sechs Minuten später bauten sie ihre Führung auf 2:0 aus. Neun Minuten vor der Halbzeit schöpften die Jung-Olympianer nach dem Anschlusstreffer von Fabian Gapp neue Hoffnung und intensivierten ihre Angriffsbemühungen, um noch vor der Halbzeit zum Ausgleich zu kommen, was jedoch nicht glückte. Nach der Halbzeit entschieden die Esslinger die Partie binnen weniger Minuten. In der 49. Spielminute stellten sie den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, zwei Minuten später erhöhten sie auf 4:1. Das Trainerteam des FV Olympia versuchte mit einem Doppelwechsel nochmal für einen neuen Impuls zu sorgen, doch die Laupheimer fanden nach dem Doppelschlag der Gäste nicht mehr zurück ins Spiel, ganz im Gegenteil. In der 57. Spielminute erzielten die Esslinger das 5:1, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff machten sie das halbe Dutzend voll. Am Ende gewannen die Gäste verdient.

Im Heimspiel gegen die TSG Balingen kam die C1-Jugend des FV Olympia zu einem achtbaren 2:2 Unentschieden. Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die erwartet starken Balinger zunächst Vorteile hatten. Die Laupheimer kämpften sich mit der Zeit jedoch immer besser ins Spiel und rissen die Spielkontrolle an sich. Der Plan der Olympianer, durch schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden, ging dank vieler Ballgewinne im Mittelfeld gut auf. Ein schön vorgetragener Spielzug führte in der 26. Spielminute zum verdienten Führungstreffer des FV Olympia durch Elia Abate. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung ging es in die Kabinen. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Olympianer gut im Spiel und hatten das Spielgeschehen im Griff. In der 41. Spielminute schloss Fabian Eiferle einen mustergültigen Konter zum 2:0 ab. In der Folge drückten die Balinger mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, der vier Minuten vor dem Schlusspfiff tatsächlich auch fiel. Den Olympianern gelang es in den letzten Minuten kaum noch, für Entlastung zu sorgen. Es war eine reine Abwehrschlacht, die letztlich ohne ein Happy End blieb – in der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang der TSG Balingen der glückliche 2:2 Ausgleich. Trotz des späten Ausgleichstreffers kann man im Lager des FV Olympia von einem sehr gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit sprechen.

Im ersten Punktspiel der neuen Saison unterlag die C2-Jugend des FV Olympia dem Lokalrivalen TSG Ehingen zu Hause mit 0:2. Die Olympianer erwischten einen denkbar schlechten Start in das Spiel und gerieten bereits nach drei Minuten in Rückstand. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte, ausgeglichene Partie, in der bis zur Halbzeit keine weiteren Tore mehr fielen. Auch in der zweiten Halbzeit verschliefen die Olympianer den Start etwas und kassierten prompt das vorentscheidende 0:2. In der Folge blieben sämtliche Offensivbemühungen ohne Ertrag, sodass am Ende eine bittere 0:2 Niederlage stand.