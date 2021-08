Busunternehmen berichtet FDP-Politikern, wo der Schuh drückt

Bei einem Besuch der Laupheimer Firma Reinalter-Reisen haben sich der Biberacher FDP-Bundestagskandidat Florian Hirt und der Ravensburger FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser über die Situation im privaten Busgewerbe informiert.

Umstellung auf emissionsarme Fahrzeuge belastet finanziell

Bei einer Führung durch den Betrieb machten die beiden Geschäftsführer Achim und Maximilian Reinalter auf die zahlreichen Herausforderungen aufmerksam, vor denen das private Busunternehmen in den kommenden Jahren steht. „Die Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive stellt uns vor einen enormen wirtschaftlichen Kraftakt und lässt die privaten Anbieter fast völlig allein“, so die beiden Geschäftsführer. „Für die Investition in Elektro- beziehungsweise Wasserstoffinfrastruktur, um emissionsarme Fahrzeuge betreiben zu können, müssen wir finanziell so in Vorleistung gehen, dass wir am Rande der Finanzierbarkeit stehen.“ Kommunale Anbieter seien hier klar im Vorteil, was den Wettbewerb enorm verzerren würde.

Florian Hirt zeigte sein Unverständnis gegenüber der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. „Hier werden den Kommunen bei der Steuerung und der Genehmigung der Personenbeförderung Kompetenzen zugesprochen, die es vor allem den mittelständischen Unternehmen immer schwerer machen, auf Augenhöhe mit kommunalen Anbietern konkurrieren zu können. Wir brauchen hier wieder mehr unternehmerische Vernunft.“

“Eckpfeiler der Personenbeförderung“

„Mit doppelten Kosten bei deutlich geringerer Reichweite werden alle schnell verstehen, vor welchen Schwierigkeiten die private Busbranche in den kommenden Jahren steht. Dabei ist sie gerade im ländlichen Bereich der Eckpfeiler der Personenbeförderung. Hier wird privat investiert, ins persönliche finanzielle Risiko gegangen und es werden Arbeitsplätze geschaffen. Deshalb braucht es hier nicht immer neue Auflagen und Benachteiligungen, sondern aktive politische Unterstützung für privates Unternehmertum“, so Benjamin Strasser.