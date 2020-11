Bunte Mülleimer für mehr Sauberkeit

Seit ein paar Tagen zieren neue, bunte Mülleimer das Stadtbild in Laupheim. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekanntgibt, entstand das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Laupheim und dem städtischen Bauhof ent. Positioniert an besonders häufig frequentierten Plätzen und Wegen sollen die neuen Mülleimer laut Pressemitteilung ihren Dienst tun und dazu beitragen, die Stadt möglichst sauber zu halten. Schon im Sommer hatte ein jugendlicher Graffitikünstler im Auftrag der Stadt Laupheim die Mülleimer in der Mittelstraße künstlerisch gestaltet. Aufgrund der guten Resonanz und der wiederholten Nachfrage nach größeren Eimern hat die Stadt die Aktion nun erneut aufgegriffen und umgesetzt.