Bundeswehrmusiker spielen für den guten Zweck

Im restlos ausverkauften Kulturhaus Laupheim hat das Heeresmusikkorps 10 Ulm sein Frühjahrskonzert gegeben. Es bildet den Auftakt einer Konzertreihe, obwohl es im kalendarischen Winter zu hören war.

Zu diesem Anlass sind Eva Britta Wind, erste Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, Jürgen Knappe, Generalleutnant der Luftwaffe und Befehlshaber im Multinationalen Kommando Operative Führung in Ulm sowie Ehrenbürger und Ortsvorsteher der Stadt Laupheim, Vertreter der Kirche und zahlreiche aktive und ehemaligen Soldaten erschienen.

In einem zweieinhalbstündigen Konzert präsentierte das Heeresmusikkorps 10 unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch und der Moderation von Stabsfeldwebel Thomas Schütte ihr breit gefächertes Repertoire. Mit dem feierlichen Werk „Solemnitas“ von dem schweizer Komponisten Franco Cesarini, das aus drei Variationen besteht, das Thema bis zur Unkenntlichkeit variiert wird und in einer Fuge endet, gelang der erste Höhepunkt des Abends. Mit langen Haltetönen, Klarinetten und Flöten, welche die Melodie spielten, Stimmungswechsel durch Tempi-Wechsel, die teils Spannungsbögen aufbauten, wurden heitere, tragische und temperamentvolle Stimmungen erzeugt. Natürlich wurde auch ein Marsch, der Ursprung der Militärmusik, gespielt, wie „Per Aspera Ad Astra“ von Ernst Urbach. Mit den „Fantasy Variations“ von James Bares wurde eine Variation des ursprünglichen Werks von Niccolò Paganini gezeigt, der seinerzeit im Verdacht stand, aufgrund seines virtuosen Spiels einen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein. Als letztes Stück, einem Medley von Udo Jürgens, wurden bekannte Werke des Ausnahmekünstlers verarbeitet, wie „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“ oder „Merci Chérie“. Dieses Medley wurde in einem neuartigen und fetzigen Sound, ergänzt mit einem Keyboard und E-Gitarren, vorgetragen und bildete den absoluten Höhepunkt des Abends, der mit Stehendem Applaus belohnt wurde.

In ihrer Ansprache nach dem Konzert bemerkte Eva Britta Wind, dass „die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Laupheim und der Bundeswehr ganz besonders ist“. Sehr angetan war sie auch von der Leistung der Musikerinnen und Musiker: „Meinen herzlichen Dank für diesen beschwingten Abend!“ und fügte hinzu: „Sie haben gezeigt, dass Sie jedes Genre meistern!“

Im Rahmen des Frühjahrskonzerts wurden Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt. Der Erlös geht zur Hälfte an den Martinusladen, der sich 1998 in Laupheim etabliert hat und der Armut in unserer Gesellschaft begegnet, indem er Bedürftige für niedrige Preise mit Nahrungsmittel versorgt. Der andere Teil der Spenden geht an das Soldatenhilfswerk, das 1957 nach dem Iller-Unglück in Kempten gegründet wurde, nachdem 15 Rekruten bei dem Versuch, die 50 Meter breite Iller zu überqueren, ertrunken sind. Das Soldatenhilfswerk unterstützt Soldaten und Hinterbliebene.

Das Heeresmusikkorps 10 Ulm besteht seit 1956, ihm gehören 50 Musiker an. Bei formalen Anlässen, Benefizkonzerten mit klassischem Programm, militärischem Zeremoniell, bei Auslandseinsätzen mit Kommandoübergaben sowie bei großen Musikfestivals und Festveranstaltungen im In- und Ausland repräsentiert das Heeresmusikkorps 10 Ulm die Bundesrepublik Deutschland. Mit traditionsreichen Märschen, Klassik, Kammermusik und Unterhaltungsmusik tritt das Heeresmusikkorps 10 Ulm überwiegend in Süddeutschland auf – vom Bodensee bis Franken, vom Breisgau bis zum Bayrischen Wald. Das Heeresmusikkorps 10 Ulm präsentiert sich nicht nur in der großen Besetzung als Orchester für Marschmusik und sinfonische Blasmusik, sondern auch in kleineren Besetzungen, als Kammermusikensemble oder in der volksmusikalischen Egerländer-Besetzung. Im Advent stehen viele Benefizkonzerte mit weihnachtlichem Repertoire und sinfonischer Blasmusik auf dem Programm.