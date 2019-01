Bundeswehr warnt vor falschem Soldaten

Das Hubschraubergeschwader 64 der Luftwaffe (HSG) in Laupheim warnt vor einem Mann, der sich als Soldat ausgegeben und offenbar in betrügerischer Absicht um Geldspenden gebeten hat.

Am vergangenen Freitag klingelte der Unbekannte an einer Haustür in der Pfarrer-Aich-Straße, zufällig bei der Familie eines Geschwaderangehörigen. Dessen Frau öffnete – und wurde schnell stutzig. Man sei zu Viert in Laupheim unterwegs und sammle Geld für die Einrichtung einer Obdachlosenunterkunft, sagte der Mann; das sei in der „Schwäbischen Zeitung“ angekündigt worden. Er sei Soldat hier am Standort. Eine Sammelbüchse hatte er nicht dabei. Nach seinem Dienstausweis gefragt, erklärte er, das Dokument liege im Auto, selbiges stehe zwei Straßen weiter. Auch anderweitig konnte er sich nicht legitimieren. Schließlich trat er – ohne Geld erhalten zu haben – den Rückzug an.

Das Geschwader, umgehend in Kenntnis gesetzt, verständigte die Polizei. „Es wurden Kollegen in die Wohngegend geschickt“, sagte ein Polizeisprecher der SZ. Sie hätten aber niemanden angetroffen, auf den die Beschreibung passte.

„Von uns ist momentan niemand zum Spenden sammeln in Laupheim unterwegs“, stellt Hauptmann Mathias Schadl vom HSG 64 klar. „Und wenn wir sammeln, tragen die Kameradinnen und Kameraden Uniform, führen eine verplombte Sammelbüchse mit und natürlich ihren Dienstausweis.“