Bundeswehr und Technisches Hilfswerk üben den Katastrophenfall

Wie unkontrollierbar und verheerend Wetterextreme sein können, hat die Flutkatastrophe im Ahrtal einmal mehr gezeigt. Die koordinierte Zusammenarbeit der Bundeswehr mit den zivilen Hilfs- und Rettungsorganisationen ist essenziell, um die Versorgung von betroffenen Ortschaften sicherzustellen und Menschenleben zu retten. Um auf solche Herausforderungen optimal vorbereitet zu sein, simulierte das Hubschraubergeschwader 64 aus Laupheim zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband Lindenberg eine solche Notlage. Wie das Hubschraubergeschwader in einer Pressemitteilung berichtet, wurden die Stromversorgung eines kleinen Ortes am Hochgrat und eine Hangsicherung geübt.

Insgesamt waren an der Übung 15 Kräfte der Bundeswehr und 50 Einsatzkräfte des THW beteiligt. (Foto: HSG 64)

Der Übung wurde folgendes Szenario zugrunde gelegt: Nach einem Starkregen war ein Ort am Hochgrat, ein Berg in den Allgäuer Alpen, von der Außenwelt abgeschnitten. Zufahrtsstraßen waren teilweise verschüttet oder zerstört. Die einzige Möglichkeit, die Ortschaft zu versorgen, war aus der Luft – mit einem Hubschrauber des Typs CH-53, einem mittleren Transporthubschrauber, der vielseitig in der Bundeswehr eingesetzt wird. Beispielsweise werden mit ihm Personal und Material transportiert, aber auch beim Verwundetentransport oder dem Heimat- und Katastrophenschutz kommt der Hubschrauber zum Einsatz.

Innerhalb von nur zwei Stunden musste alles bereit sein

Um 6 Uhr morgens startete die Übung in den Realablauf, berichtet das THW Lindenberg. Nach einem ersten Lagebild war klar, dass die Situation sich zuspitzte: Ein Hangrutsch drohte und eine Evakuierung aller Bewohner war nicht möglich. Im Rahmen der zivilmilitärischen Zusammenarbeit im Katastrophenfall wurde durch die Verantwortlichen entschieden, die benötigte Ausrüstung samt Personal an den Einsatzort per Hubschrauber zu verlegen.

Nun erhöhte sich der Druck auf die Übungsteilnehmer spürbar, schreibt das THW weiter. Binnen zweier Stunden musste alles fertig sein. Einsatzmittel wie Werkzeuge, Kabel, Sandsäcke, Abdeckfolie und Ähnliches mussten sofort zusammengestellt und mit der Mannschaft an den vereinbarten Landeplatz gebracht werden. Da das Notstromaggregat des THW Lindenberg für den Helikopter zu schwer war, wurde das THW Neu-Ulm zur Unterstützung angefordert. Des Weiteren musste die Kommunikation zwischen THW und Hubschrauber gewährleistet werden, was von speziell ausgebildeten Flughelfern des THW übernommen wurde. Die nächsten verfügbaren Flughelfer waren im Ortsverband München Mitte greifbar, weshalb auch diese angefordert wurden.

In nur sieben Minuten auf dem Berg

Dann wurde der Heli mit ersten Einsatzmitteln beladen. Gerade einmal sieben Minuten benötigte der Hubschrauber, um den Einsatzort zu erreichen, wofür man mit einem Lastwagen eine Stunde benötigt hätte – vorausgesetzt, die Straßen wären befahrbar gewesen. Auf der Alpe angekommen wurde den Helfern beim Ausstieg bewusst, welche Kräfte hier walten. „Als die Helfer bei laufenden Rotoren ausgestiegen waren, legten sie sich flach auf dem Boden, da der durchstartenden Hubschrauber solche Kräfte entwickeln kann, dass es jemanden schlicht und ergreifend umwehen könnte“, berichtet das THW Lindenberg weiter.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Die THW-Kräfte begannen unverzüglich, alles für die Einspeisung von Notstrom auf der Alpe vorzubereiten. Kurze Zeit später war der Hubschrauber auch schon wieder zurück und hatte das Aggregat am Haken. Die Stromversorgung war somit innerhalb von 30 Minuten ab dem ersten Start gesichert. In den weiteren Flügen lieferte der Helikopter drei Tonnen Sandsäcke und führte auch alle weiteren Helfer der Übung zu, welche mit der Hangsicherung starteten.

Das Laupheimer Hubschraubergeschwader 64 hat bei einer Übung mit dem THW in den Alpen den Ernstfall geprobt. Keine leichte Angelegenheit bei den Bedingungen vor Ort. (Foto: HSG 64)

Diese erwies sich als Kraftakt, da die Sandsäcke vom Landeplatz an die eigentliche Schadensstelle zunächst von Hand transportiert und dort dann zusammen mit einer großen Plane ausgelegt wurden. Im Ernstfall soll so ein weiteres Eindringen von Regenwasser in einen bereits aufgeweichten Hang verhindert werden.

Einsatz in alpinen Regionen ist eine Herausforderung

Auch für die Laupheimer Piloten war die Übung eine Herausforderung: „Schnelle Wetterveränderung und unübersichtliches Gelände machen Flüge in alpinen Regionen sehr anspruchsvoll“, schreibt das Hubschraubergeschwader. Auch die Koordination der Bodenkräfte mit den Luftfahrzeugen, das Ein- und Aushängen der Lasten sowie das punktgenaue Absetzen der Fracht verlange höchste Konzentration von allen Beteiligten.

Im Rahmen der Übung wurde klar, dass das THW und die Bundeswehr zwei starke Partner im Zivil- und Katastrophenschutz sind. „Die Zusammenarbeit war reibungslos und äußerst diszipliniert“, lobte der Einsatzleiter der Bundeswehr. Auch der Übungsleiter des THW Christian Straschek war dieser Meinung: „Sollte der Ernstfall in solch einer Form eintreten, kann man nun wesentlich routinierter an solch einen Einsatz herangehen.“