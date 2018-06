Bundeswehr: Frank Best wird Kommodore in Laupheim

Frank Best heißt der Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64, das zum 1. Januar 2013 in Laupheim aufgestellt wird und das mittlere Transporthubschrauberregiment 25 ablöst, im Zuge des Übergangs der CH-53-Verbände der Heeresflieger zur Luftwaffe. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt der 48 Jahre alte Oberst, der mit seiner Familie aus dem brandenburgischen Holzdorf nach Oberschwaben zieht und seinen Dienst in der Kiesiger-Kaserne zum Jahreswechsel antritt. Best ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der gebürtige Hesse ging mit 18 zur Luftwaffe und wurde zum Hubschrauberpiloten ausgebildet. In seiner Laufbahn war er unter anderem Austauschoffizier bei der Royal Air Force in Shawbury/England, Staffelkapitän in Diepholz und im Führungsstab der Luftwaffe und der Streitkräfte in Bonn. Von 2006 bis 2010 arbeitete Best bei der European Air Group in High Wycombe bei London, seit zwei Jahren befehligt er das Hubschraubergeschwader 64.

Das künftige Geschwader soll rund 1800 Dienstposten haben, 1200 am Hauptsitz in Laupheim und gut 600 in Holzdorf. Übergangsweise werden dem Verband auch noch Soldaten in Rheine und Bückeburg angehören. „Das ist ein neuer Anfang“, sagt Best. Ein Anfang, der die Chance biete, Stärken zu bündeln.

Der letzte Kommandeur des mittleren Transporthubschrauberregiments 25, Oberst Hans-Christoph Specht, geht Ende Oktober in den Ruhestand. Bis zum Jahresende führt sein Stellvertreter, Oberstleutnant Paul Altenhöfer, den Verband. Am 31. Dezember wird das Regiment außer Dienst gestellt.