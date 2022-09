Bundestagsabgeordneter und Oberbürgermeister tauschen sich aus

Kürzlich ist der CDU-Bundestagsabgeordneter Josef Rief aus Kirchberg/Iller zu Gast in Laupheim gewesen und war bei dieser Gelegenheit bei Oberbürgermeister Ingo Bergmann. „Kommunikation ist eines der wichtigsten Mittel, um verschiedenste Anliegen und Projekte voranzubringen. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit Josef Rief die anstehenden Themen besprechen und wir uns so intensiv austauschen konnten“, wird OB Bergmann in einer Mitteilung der Stadt zititert. Zu diesen Themen gehörten unter anderem die Verkehrs- und Bausituation als auch die Aspekte Kinderbetreuung und Breitbandausbau. „Mir ist es äußerst wichtig, dass wir die Beziehungen zwischen Stadt und Bund intensiv und lebendig halten. Der heutige Austausch war eine ideale Gelegenheit dazu“, betont Bundestagsabgeordneter Josef Rief.