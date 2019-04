Bund fördert Sporthallenbau in Bihlafingen mit 1,035 Millionen Euro

Neuerlicher Geldsegen für Laupheim: Der Bund fördert den Bau der Sporthalle in Bihlafingen mit 1,035 Millionen Euro. Das hat der Biberacher Abgeordnete Martin Gerster (SPD), zuständiger Berichterstatter im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, der „Schwäbischen Zeitung“ vor wenigen Minuten bestätigt.

„Das ist eine großartige Nachricht für Laupheim und Bihlafingen“, freut sich Gerster. Der Bund trage damit fast 40 Prozent des Hallenbaus, der mit 2,8 Millionen Euro veranschlagt ist.

Der Zuschuss fließt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, das beim Innenministerium angesiedelt ist. 200 Millionen Euro hatte die Große Koalition für die aktuelle Neuauflage zunächst bereitgestellt, berichtet Gerster. 1238 prüffähige Projektvorschläge reichten Städte und Gemeinden quer durch die Republik ein. Der Haushaltsausschuss hat daraufhin die Fördersumme auf 300 Millionen heraufgesetzt, doch auch so ist das Programm mit einem Antragsvolumen von 2,5 Milliarden Euro stark überzeichnet.

„Etwa 150 Projekte können mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert werden“, erklärte Gerster. Am Mittwochnachmittag hat die Liste den Haushaltsausschuss in Berlin passiert. Er sei froh, dass Bihlafingen aufgenommen wurde, sagt Gerster. Denn man müsse schon auch sehen, dass Laupheim damit zum zweiten Mal in kurzer Zeit Geld aus diesem Förderprogramm erhalte – „dieses Glück haben sonst meist nur große Städte“.

2016 hatte der Bund 1,26 Millionen Euro Zuschuss für die Sanierung des Laupheimer Hallenbads bewilligt. Damals war noch das Umweltministerium zuständig für das Förderprogramm, und Gerster lotste die Ministerin und Parteigenossin Barbara Hendricks zu einem Ortstermin nach Laupheim, wo ihr der damalige Erste Bürgermeister Gerold Rechle die schwerwiegenden konstruktiven und technischen Mängel des Hallenbads erläuterten, die eine grundlegende Sanierung erzwangen.

Der Laupheimer Gemeinderat hatte im November 2016 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, dass Laupheims kleinster Teilort mit höchster Dringlichkeit eine neue Turnhalle bekommen soll. Vier Architekturbüros wurden beauftragt, Vorschläge zu entwickeln; im Februar 2018 kürten Ortschafts- und Gemeinderat einen Siegerentwurf. In Bihlafingen gibt es bisher lediglich einen an die Grundschule angegliederten, mehr als 50 Jahre alten Gymnastikraum, kaum größer als ein Klassenzimmer; er wird auch für Vereinssport genutzt. Für viele Sportarten ist zu wenig Platz. Duschen und Lehrerumkleide sind mit Geräten vollgestellt, weil Lagerräume fehlen; die Toiletten liegen außen und sind nur über den Pausenhof zugänglich. Der energetische Zustand ist desaströs. Schimmel und ein penetranter Modergeruch wurden und werden beklagt. Einige Kinder konnten deshalb nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen. Auch Erwachsene meiden die Lokalität und suchen sich Trainingsmöglichkeiten auswärts.