Bürgerstiftung unterstützt Sprach-Spielgruppen der Caritas

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt die Eltern-Kind-Sprach-Spielgruppen der Caritas mit 1000 Euro. Mit der Spende werden die Sachkosten für die fünf Laupheimer Gruppen finanziert. Laut Lucia Braß von der Caritas sind die wöchentlichen Gruppenstunden ein Angebot für Eltern und Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Sie richten sich an Familien mit und ohne Migrationserfahrung. Bereits vor Eintritt in eine formelle Bildungseinrichtung erleben die Kinder hier spielerisch und in Begleitung ihrer Eltern die deutsche Sprache sowie die Stärkung der Mehrsprachigkeit. Den Eltern werden zugleich Bildungsmöglichkeiten und Institutionen vorgestellt und zugänglich gemacht. Laut Christian Striebel von der Bürgerstiftung sind diese Aktivitäten geradezu prädestiniert für eine Förderung durch die Stiftung. Auch seien in den Gruppen einige Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine, deren Unterstützung ein wichtiges Sonderthema im Bürgerstiftungsjahr 2022 ist.