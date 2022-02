Bürgerstiftung unterstützt Jugendarbeit bei Ministranten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt die Jugendarbeit bei den Laupheimer Ministranten mit 600 Euro. Mit der Spende wird der Materialanteil vom Umbau eines Bauwagens zum Gruppenraum finanziert.

Die Laupheimer Ministranten der katholischen Kirchengemeinde hatten von der Kolpingjugend einen Bauwagen überlassen bekommen. Dieser stand davor längere Zeit ungenutzt im Pfarrgarten, sodass abgesehen von der Achse nichts mehr verwertbar war. Somit entschlossen sich die „Minis“ für einen kompletten Neubau. Laut Oberministrant Florian Romer wird zudem auch die Grillstelle im Pfarrgarten renoviert: „Wir wollen im Pfarrgarten einen attraktiven Ort für die Jugendarbeit schaffen, an dem sowohl Gruppenstunden und jegliche andere Art an kleineren Veranstaltungen stattfinden können.“ Nahezu der komplette Bauwagen wurde aus recyceltem Altholz gebaut, damit das nötige Materialbudget gering gehalten werden konnte. Die gesamte Arbeitszeit wurde durch die Leiterrunde ehrenamtlich erbracht, die Fertigstellung ist für das Frühjahr geplant. Die Materialkosten hat die Laupheimer Bürgerstiftung übernommen: „Ein tolles Projekt, bei dem sehr viel Eigenleistung eingebracht wurde“, so Stiftungsvorstand Christian Striebel. Die Bürgerstiftung möchte mit der Unterstützung von Laupheimer Vereinen und Organisationen das Ehrenamt in Laupheim würdigen und fördern. Unter anderem werden Projekt- und Anschubfinanzierungen geleistet, wozu auch die Übernahme von Materialkosten bei Projekten mit Eigenleistung zählt.

Aktuell hat die katholische Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus etwa 50 Ministrantinnen und Ministranten, aufgeteilt auf fünf Gruppen, die sich zu wöchentlichen Gruppenstunden treffen. Die Leiterrunde besteht aus etwa 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das Ministranten-Dasein organisieren. Dazu gehören laut Oberministrant Florian Romer auch ein jährlicher Ausflug, die Ministrantenhütte und natürlich Proben und Einteilungen für Gottesdienste.

Info: Die Laupheimer Bürgerstiftung freut sich sowohl über Zustiftungen als auch über Förderanträge. Förderanträge können auf der Homepage heruntergeladen oder gleich online ausgefüllt werden: www.laupheimer-bürgerstiftung.de.