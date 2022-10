Bürgerstiftung unterstützt Gemeindeclub psychisch Kranke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt den Gemeindeclub mit und für psychisch Kranke Laupheim mit 250 Euro. Die Spende anlässlich des 40-jährigen Clubbestehens wird für den November-Ausflug der Clubmitglieder in ein Inklusionscafé nach Ulm eingesetzt. Der vor nunmehr 40 Jahren von der Caritas ins Leben gerufene Gemeindeclub hat laut den Verantwortlichen um Jeanne Häußler das Ziel, psychisch Kranke nicht länger auszugrenzen, ihnen einen Platz in der Gemeinschaft zu geben und bei der Bewältigung ihrer besonderer Schwierigkeiten Hilfestellungen zu bieten. Bei den wöchentlichen Zusammenkünften treffen sich dort Menschen, die psychisch krank waren oder sind, mit engagierten Bürgern aus der Gemeinde, um miteinander zu reden, Sorgen und Erlebnisse loszuwerden, Erfahrungen auszutauschen, miteinander zu lachen und gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen. Die Clubtreffen finden im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 in Laupheim statt.

Wer die Aktivitäten des Gemeindeclubs unterstützen möchte, kann dies auch über eine zweckgebundene Spende an die Bürgerstiftung tun: IBAN: DE86654500700000962650 (Kreissparkasse Biberach), Verwendungszweck: „Gemeindeclub psychisch Kranke“.