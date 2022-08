Bürgerstiftung fördert Ferienprogramm des Kinderschutzbundes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt das Kinderferienprogramm des Kinderschutzbundes mit 1750 Euro. Mit der Spende wurden drei Veranstaltungen mit insgesamt über 100 Kindern mitfinanziert, darunter auch viele ukrainische Kinder.

Genauso bunt wie die Teilnehmerschar aus unterschiedlichen Nationen war auch das Programm: Als Auftaktveranstaltung hatte das Team um Leiterin Ursula Dreiz Anfang August einen Kinderbastelnachmittag mit 16 Kindern veranstaltet. Zweiter Programmpunkt war ein Ausflug ins Legoland nach Günzburg, an dem insgesamt 55 Kinder teilgenommen haben. Darunter waren auch viele ukrainische Kinder und zwei Dolmetscher, sodass die Kommunikation reibungslos klappte. Für Ursula Dreiz und das Betreuerteam war es schön zu sehen, dass die ukrainischen Kinder für ein paar Stunden ihren Schmerz mit dem Krieg in ihrem Land vergessen konnten. Außerdem hatten beim Ausflug ins Legoland auch einige Kinder aus sozial schwachen Familien die Möglichkeit, das Legoland zum ersten Mal zu erleben. Auch bei der Schlussveranstaltung im Laupheimer Mobi Park war die Begeisterung der teilnehmenden Kinder groß. 37 Kinder durften in schönem Ambiente und unter professioneller Anleitung im Kletterpark am Laupheimer Baggersee mitmachen.

Für Stiftungsvorstand Christian Striebel ist die Förderung solcher Projekte für die Laupheimer Bürgerstiftung eine Herzenssache: „Hier werden im frühen Kindesalter bereits wichtige Weichen gestellt. Die Kinder haben Freude an den gemeinsamen Aktivitäten und lernen das soziale Miteinander auf spielerischem Weg kennen.“ Darüber hinaus sind solche Veranstaltungen für die Kinder aus der Ukraine oder mit anderem Migrationshintergrund auch eine gute Möglichkeit der Integration und der Erlernung der deutschen Sprache. Die Bürgerstiftung unterstützt die Aktivitäten des Kinderschutzbundes, da hier im Ehrenamt tolle Arbeit geleistet wird und bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Entwicklung der Kinder wichtige Impulse gesetzt werden.

INFO: Im Fördertopf für Projekte mit Flüchtlingen aus der Ukraine sind noch reichlich Mittel vorhanden. Neben den 30 000 Euro aus der Spendenaktion „Laupheim hilft“ konnte die Bürgerstiftung noch weitere überregionale Organisationen für Ukraine-Projekte in der Region Laupheim gewinnen. Projektvorschläge können bei der Bürgerstiftung eingereicht werden: www.laupheimer-buergerstiftung.de.