Bürgerstiftung erhält die bisher größte Einzelzuwendung

Die Laupheimer Bürgerstiftung hat die größte Einzelzuwendung seit ihrem Bestehen erhalten. Durch eine sehr großzügige Nachlassspende einer Mitbürgerin ist das Stiftungskapital damit erstmals auf mehr als eine Million Euro angewachsen.

Am vergangenen Donnerstag haben Vorstand und Stiftungsrat bei einer Gedenkfeier an der Erinnerungsstele der Bürgerstiftung im Schlosspark ihrer Nachlassspenderin Christa Maucher gedacht. Die vor genau einem Jahr verstorbene Mitbürgerin hatte die Laupheimer Bürgerstiftung in ihrem Testament als Haupterben ihres Vermögens eingesetzt.

Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Gedenkfeier bewusst in kleinem Rahmen, gemeinsam mit zwei Familienmitgliedern, gehalten. Ursprünglich war die Gedenkfeier schon im November 2020 vorgesehen gewesen, sie konnte aufgrund der damals geltenden Versammlungseinschränkungen aber nicht stattfinden. In ihrem Testament hatte die im Alter von 67 Jahren verstorbene Christa Maucher verfügt: „Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass das von mir stammende Vermögen entsprechend den Förderricht-linien der Laupheimer Bürgerstiftung vorrangig für Menschen in sozialer Not verwendet wird.“

Nach Volksschule, Wirtschaftsschule und kaufmännischer Ausbildung arbeitete die 1953 geborene Christa Maucher viele Jahre als Diplom-Finanzwirtin. Durch familiäre Erbschaft und ein sparsames Leben konnte die alleinstehende Lauphei-merin nach Angaben der Bürgerstiftung ein kleines Vermögen ansammeln. Sie war laut Aussage von Vertrauten schon sehr lange mit dem Stiftungsgedanken unterwegs und wollte eigentlich ihre eigene Stiftung gründen. Einige Monate vor ihrem Ableben hat sie die Laupheimer Bürgerstiftung als Haupterben ihres Vermögens eingesetzt. Dazu gehören eine Eigentumswohnung und ein sechsstelliges Geld- und Aktienvermögen.

Michael Roosz von der Bürgerstiftung sprach in seiner Rede der Erblasserin seinen Dank aus: „Dass eine Mitbürgerin Laupheims (…) dies auch noch ganz uneigennützig der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, kann gar nicht hoch genug geschätzt werden.“ Laut Roosz versetzen solche Spenden die Bürgerstiftung auch in Zeiten niedriger Zinsen in die Lage, gemeinnützige Projekte in Laup-heim und den Teilorten großzügig zu fördern. Die Bürgerstiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige Vorhaben bei Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Jugend- und Altenhilfe, Kultur, Kunst- und Denkmalpflege, Natur- und Landschaftspflege zu fördern und zu entwickeln.

Die Erinnerungsstele der Bürgerstiftung wurde 2018 im Schlosspark errichtet. Der steinerne Baum symbolisiert als Baum das Leben, die Gegenwart. Durch seine Versteinerung und mit dem neuen Namensschild von Christa Maucher, der zweiten Nachlass-Spenderin, wird hier die Vergangenheit, die Erinnerung an das gute Tun, gewürdigt. Hier wurde neben Kreszentia Hammermeister (als erste Nachlass-Spenderin) jetzt auch für Christa Maucher eine Namensplakette angebracht. Roosz beschrieb in seiner Rede die Stele als „einen Ort, der mit dem Blick zurück über unsere eigene Zeit hinaus auf eine gute Zukunft hoffen lässt“.