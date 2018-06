Brunnenfest-Förderverein braucht neuen Vorstand

Bei der kürzlich erfolgten Mitgliederversammlung des Fördervereins für das Brunnenfest zeigten sich die Anwesenden positiv gestimmt, obwohl der Erste Vorsitzende Thomas Riedl bei dieser Gelegenheit seinen Abschied angekündigt hat.

Thomas Riedl, Initiator des Fördervereins und seit 2004 dessen Vorsitzender, hat seinen Lebensmittelpunkt seit einiger Zeit in Blaustein-Wipplingen. Daher wird er mit Ende der Wahlperiode ab 2018 nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen.

In seinem Rückblick auf das Brunnenfest 2016 befasste sich Riedl mit den erreichten Verbesserungen und auch mit einigen „Baustellen“, bei denen Handlungsbedarf besteht. Anerkennende Rückmeldungen gab es für die mit Straßenkreide markierten Standplatzbegrenzungen, ebenso für die farblich hervorgehobenen WC-Hinweisschilder und für die vergrößerte Fläche in der Rabenstraße, die dem städtischen Spielmobil zugute kam. Das Problem der Warteschlangen vor dem Bungee-Trampolin konnte ebenfalls gelöst werden.

Verbesserungsbedarf besteht bei der Beaufsichtigung der Hüpfburg, dessen Eigentümer bereits entsprechende Zusagen gegeben hat. Irritationen gibt es wegen des Brunnenfest-Standplatzes der Schlosshexen bei Hörgeräte Bendel/Wohnbau Keifl. Dieser Platz liegt wie eine Exklave im Bereich des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVL), der parallel zum Brunnenfest einen Flohmarkt betreibt. Bei einem Ortstermin soll geklärt werden, wie sich der Schlosshexen-Standplatz deutlicher kennzeichnen und abgrenzen lässt.

Dritter Toilettenwagen kommt

Mit Blick auf die allgemeine Parkplatznot in Laupheim soll vor dem nächsten Brunnenfest auf die Möglichkeit des Parkens auf dem Feneberg-Parkplatz hingewiesen werden. Um das öffentliche WC beim Rathaus zu entlasten, soll ein dritter Toilettenwagen angemietet werden. Jeder Toilette soll eine eigene Betreuungskraft zugeordnet werden.

Im Kassenbericht thematisierte Kassier Werner Puchta die Frage einer gerechteren Verteilung der Standplatzgebühren. „Die Betreiber mit relativ geringen Einnahmen waren zu hoch belastet, während die umsatzstarken Vereine vergleichsweise zu gut wegkamen.“ Das Problem habe er 2016 durch einen neuen Berechnungsschlüssel ausgeglichen, sodass alle Standplatzbetreiber prozentual etwa entsprechend ihrer geschätzten Gewinne zur Finanzierung beitragen müssen. Missfallen zeigte Puchta über die innerhalb eines Jahres von 256 auf 517 Euro gestiegenen Gema-Gebühren.

Die Kassenprüfer Albert Wolfrum und Karin Lang bestätigten dem Kassier eine korrekte Kassenführung; sowohl er als auch der stellvertretende Kassier Hannes Stöferle wurden einstimmig entlastet.

OB bedankt sich

Thomas Riedl verlas ein Schreiben des Oberbürgermeisters, in dem sich dieser beim Vorsitzenden und seinen Mitstreitern für ihr Engagement bedankte. Mit dem beigefügtenVerrechnungscheck aus dem von ihm persönlich verantworteten Spendenbereich versicherte Rainer Kapellen, dass ihm die stetig wachsenden Auflagen und Kosten für das Brunnenfest sehr wohl bewusst seien und er deshalb auch dieses Jahr dem Förderverein helfen wolle, so weit ihm dies möglich sei. Aus den soliden Rücklagen leitet der Förderverein die Selbstverpflichtung ab, Kostensteigerungen bis auf Weiteres nicht an die Vereine weiterzureichen. Auch können sie in den nächsten Jahren mit einer Bezuschussung der Standplatzgebühren rechnen.

Mit Blick auf notwendige Neubesetzungen im Vorstand sagte Puchta: „Wir haben nur Vereine, keine individuellen Personen als Mitglieder und sind deshalb bei der Suche nach Nachfolgern auf die Unterstützung durch unsere Mitgliedsvereine zwingend angewiesen“. Wolf Beurer zeigte auf, wie mit Hilfe von Checklisten die Vorstandsarbeit gleichmäßiger verteilt werden könne. Der Vorstand käme dank zielstrebigem Arbeiten mit nur drei Sitzungen im Jahr zurecht. Beurer appellierte an die Versammlung: Er sei beim nächsten Brunnenfest 78 Jahre alt und wolle deshalb einen Gang zurückschalten. „Als zweiter Vorsitzender möchte ich darum 2018 nicht mehr kandidieren, werde aber als Schriftführer den Vorstand weiterhin nach Kräften unterstützen.“