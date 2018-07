Brigitte Schärentführt Grundschülerin das Reich der Fantasie

Am Anfang hat Autorin Brigitte Schär in der Stadtbibliothek Laupheim den Erst- und Zweitklässlern aus Baustetten und Untersulmetingen die Frage gestellt: „Was ist eigentlich ein Schriftsteller?“ Die Antwort darauf kam prompt: „Jemand, der Wörter nebeneinander stellt.“

Und wenn man viele Wörter nebeneinander stellt, wird daraus eine Geschichte. Wie das dann geht, erlebten die rund 60 Grundschüler umgehend. Aus den Wortvorschlägen der Kinder „Tisch, stellt, Kerze, Käse“ spann Brigitte Schär eine fantasievolle Geschichte. Die kleine Maus lebt in einem gelben Käsehaus mit einem Tisch und einer Kerze darauf, die ihr kleines Haus am Abend erhellt und wärmt und dafür sorgt, dass sich die Löcher, die sie tagsüber in ihr Haus genagt hat, wieder schließen.

Nach einer guten halben Stunde hatte die Autorin zusammen mit den Kindern, die die nächsten Ideen lieferten, eine witzige Geschichte mit zahlreichen Wendungen improvisiert. So erlebten die Grundschüler ganz unmittelbar, wie Geschichten und Bücher entstehen.

Das Herzstück der Begegnung mit der Autorin war die professionell gespielte Diashow nach ihrem gleichnamigen Buch „Dinosaurier im Mond“. Ein Buch mit vielen verrückten Geschichten von Drachen und Monstern, von Feen und Zwergen und mutigen Kindern. Sie verband bei dieser Diashow ihre verschiedenen künstlerischen Richtungen und gestaltete ihre Lesungsperformance multimedial. Mit Liedern von der verliebten Ameise, dem Huhn als Superstar und dem Lied von den Monstern verabschiedete sich Brigitte Schär von ihrem jungen Publikum.

Schär wuchs am Zürichsee auf und lebt heute in Zürich. Sie studierte Germanistik und Europäische Volksliteratur und absolvierte eine Gesangs- und Sprechausbildung. Seit 1988 arbeitet sie freiberuflich als Schriftstellerin und Sängerin, veröffentlichte zahlreiche Bücher für Erwachsene und Kinder und erhielt dafür namhafte in- und ausländische Auszeichnungen, unter anderem den Schweizer Jugendbuchpreis, die Nominierung zum Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Luchs.