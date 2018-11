Brand in Trafostation verursacht Stromausfall

Eine knappe Stunde ohne Strom sind große Teile von Baustetten, Mietingen und Baltringen in der Nacht zum Donnerstag gewesen. Im Bereich Hardter Weg/Kleines Eschle in Baustetten fehlte die Elektrizität bis zum Mittag. Ursache war ein Brand in einer Trafostation.

Um 0.38 Uhr gab es zwei Kurzschlüsse im 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetz, teilte der Energieversorger EnBW mit. Beim ersten Mal klappte die automatische Wiedereinschaltung noch, beim zweiten Mal nicht mehr. „Der Grund dafür war ein defekter Kabelendverschluss in der Trafostation Gerberstraße in Baustetten“, berichtet der EnBW-Sprecher Ulrich Stark. Es entstand ein Feuer, die Station brannte komplett aus. Landwirte eilten in ihre Ställe – die Warnmelder hatten angeschlagen.

Gegen 1.30 Uhr hatten Techniker der EnBW-Tochter Netze BW die defekte, unmittelbar neben der Energiezentrale der Malzfabrik Zimmermann gelegene Station als Störungsherd identifiziert. Minuten später war der Strom fast überall zurück.

Zur gleichen Zeit wurde die Feuerwehr alarmiert; Rauch quoll aus dem Trafogebäude. Die Baustetter Wehr rückte an, sie wurde unterstützt durch ein Löschfahrzeug aus Laupheim. „Der Brand war zu diesem Zeitpunkt schon wieder vorbei“, berichtet der Feuerwehrkommandant Andreas Bochtler. „Wir haben das Gebäude entlüftet und es mit der Wärmebildkamera kontrolliert.“

Danach machten sich die Techniker ans Werk. Sie trafen auf eine laut Ulrich Stark „sehr unangenehme“ Konstellation. Zum einen war auch der Trafo der Malzfabrik ausgefallen; ein Notstromaggregat wurde angeworfen. Von der Ortsnetzstation Gerberstraße führt zudem eine Stichleitung zu einer Station am Hardter Weg, die somit vom 20-Kilovolt-Netz abgeschnitten war. Das gleiche Problem stellte sich bei einer Stichleitung in Richtung Egle 1, Baltringer und Mietinger Weg. Dort mussten die Techniker einen Masten erklimmen und oben von Hand eine Trennstelle öffnen, um das umliegende Gebiet vom gestörten Leitungsabschnitt zu trennen.

Am Nachmittag legten die Mitarbeiter der Netze BW mit provisorischen 20-Kilovolt-Kabelverbindungen „Bypässe“ um die ausgebrannte Trafostation Gerberstraße. Auf diesem Weg war dann auch die Malzfabrik ab 13.45 Uhr wieder mit ihrem eigenen Trafo am Netz. Das direkte Umfeld um die Trafostation sichern vorerst zwei Notstrom-Dieselaggregate mit je 100 Kilowatt Leistung. Die Reparaturarbeiten an der Station können laut Ulrich Stark einige Tage in Anspruch nehmen.